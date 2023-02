Netflix est offert pendant 6 mois avec les nouvelles offres fibre d’Orange

Vous avez profité des soldes pour vous offrir une TV flambant neuve ? Orange a aussi de quoi vous en faire profiter à fond avec ses offres Livebox fibre et ADSL avec 6 mois de Netflix gratuits, le tout à partir de 31,99 euros par mois pendant un an.

La tendance actuelle n’est pas à la basse de prix du côté des opérateurs mobile et box internet. Cependant, il n’est pas impossible de faire de bonnes affaires et c’est Orange qui nous le prouve en cette fin de semaine. L’opérateur vient de relancer ses offres fibres et ADSL avec l’ajout d’un abonnement Netflix (version standard) de 6 mois pour les abonnements Livebox Up et Max.

Que proposent ces abonnements Fibre/ADSL chez Orange ?

Jusqu’à 2 Gbit/s en téléchargement partagés et 800 Mbit/s en débit montant (Livebox Max Fibre)

La TV d’Orange sur TV connectée ou avec décodeur 4K Ultra HD (sur demande)

Prix bas pendant un an avec engagement

L’abonnement à Netflix Standard pendant 6 mois

Jusqu’au 5 avril 2023, l’offre Livebox Up Fibre (ou ADSL) est à 31,99 euros par mois durant un an et passe ensuite à 49,99 euros par mois. L’offre Livebox Max Fibre (ou ADSL) est à 36,99 euros par mois durant un an et passe ensuite à 54,99 euros par mois Notez que ces offres sont soumises à un engagement de 12 mois et donnent droit à un abonnement à Netflix Standard durant 6 mois puis 13,49€/mois pour toute nouvelle souscription.

La meilleure fibre en France au meilleur prix

Si la concurrence des opérateurs historiques et toujours plus forte, Orange reste la valeur sûre en ce qui concerne le débit de ces offres. Cette fois-ci, l’opérateur historique a décidé de mettre en avant ces offres plus évoluées avec ce bon plan. L’offre Livebox UP donne accès à une ligne fibre FTTH de 2 Gbit/s en téléchargement et 600 Mb/s envoi, de quoi profiter d’un internet ultra-rapide pour tous vos usages : téléchargement, streaming, domotique, etc, sans la moindre perte de qualité. C’est la même chose avec l’offre Livebox Max Fibre, mais cela monte à 800 Mb/s en envoi.

Notez cependant que ces offres comprennent différentes Livebox. L’offre UP Fibre donne droit à une Livebox 5 tandis que l’offre Max Fibre donne droit à une Livebox 6 et son fameux Wi-Fi 6E.

Triple Play : Internet, TV et téléphonie fixe

Cette offre fibre ne comprend pas qu’une ligne internet puisque Orange ajoute à cela une ligne téléphonique fixe avec les appels illimités vers les téléphones fixes de France métropolitaine, des DOM et de plus de 100 destinations à l’étranger.

Enfin, cerise sur le gâteau : Orange ne néglige pas l’offre TV et propose un catalogue de 160 chaînes, dont certaines compatibles 4K UHD, mais surtout la fourniture sur demande d’un décodeur TV lui aussi compatible 4K. Vous avez même la possibilité de consulter ces chaînes depuis votre smartphone ou tablette via l’application dédiée ou plus récemment depuis votre TV connectée, notamment grâce à Samsung.

Les services de VOD comme YouTube, Netflix et d’autres sont également accessibles à partir du boîtier. Cela tombe plutôt bien, puisqu’avec cette offre, vous n’aurez pas à débourser un euro de plus pendant 6 mois pour un abonnement Netflix, celui-ci étant offert en abonnement standard.

Comment changer son opérateur par Orange ?

Si vous souhaitez passer à la fibre Orange, sachez que l’opérateur se chargera de payer les frais de résiliation de votre ancienne ligne à hauteur de 150 euros. La résiliation de votre ancienne ligne est également prise intégralement en charge tout en conservant votre numéro de fixe. Il suffit de fournir son code RIO sans autre intervention de votre part. Sachez aussi que la mise en place de la Fibre à votre domicile est intégralement réalisée par l’opérateur.

Comparateur Fibre/ADSL

Si vous souhaitez découvrir d’autres offres Fibre, ou avec de l’ADSL, vous pouvez consulter notre comparateur des meilleures offres du moment.

