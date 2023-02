L’offre Canal+ à prix inédit : il ne reste que quelques heures pour en profiter

Si vous trouviez que l'abonnement à Canal était encore un peu cher, c'est le moment de vous y mettre. Jusqu'à 18h aujourd'hui, l'abonnement n'est qu'à 15,99 euros par mois.

Sans crier gare, Canal + vient de mettre en avant une toute nouvelle offre avec un prix sacrifié. Celle-ci vous permet d’obtenir un accès aux chaines Canal et à toute la VOD pour un prix de seulement 15,99 par mois. Notez cependant que cette offre est limitée et n’est accessible qu’aujourd’hui jusqu’à 18h.

Que propose cette offre ?

Les chaînes Canal+ et la VOD sur TV, smartphone et tablette

Le sport et le cinéma à petit prix pendant 2 ans

2 utilisateurs en simultanés

Canal+ (chaines TV+ VOD) est à seulement 15,99 euros par mois pour un engagement de 24 mois avec possibilité de résilier durant le 1er mois. Notez que cette offre est réservée aux nouveaux abonnés ou anciens ayant résilié avant février 2023.

L’offre Ciné et sport exclusive de Canal +

Avec une centaine de chaînes touchant toutes les thématiques, Canal+ offre un catalogue éclectique pour tous les publics. L’accès à ces chaînes est garanti pour toutes les offres. Tout est couplé aux chaînes de la TNT. En plus de l’accès en clair et en crypté des chaînes Canal+ et Canal+ décalées.

Mais la valeur ajoutée de l’offre Canal c’est qu’elle est pensée pour les amateurs de cinéma et de séries seront aux anges avec une offre de contenu florissante via ses bouquets VOD Cinéma, jeunesse, découverte et sport (non inclus dans ce pack). Pour le sport, les grandes compétitions de football, la F1 et tant d’autres sont au programme.

Si vous en souhaitez plus, vous avez même accès pendant 2 mois à l’option TV+ donnant accès à des centaines d’autres chaînes thématiques que le bouquet de base (10 euros en plus par mois seront demandés par la suite si vous souhaitez conserver).

Un catalogue à regarder partout

L’offre Canal+ via MyCanal est accessible partout, TV connectées, Box internet, mobile, tablette, etc. Vous avez même la possibilité de commander un décodeur dédié si vous ne disposez pas de matériel chez vous. L’application et la plateforme Web comprennent tout le contenu en direct et en VOD auquel vous avez accès en streaming depuis n’importe où. Prévoyez tout de même un forfait 4G conséquent en Go si vous souhaitez regarder votre contenu depuis votre mobile. MyCanal est aussi compatible Chromecast et Airplay pour diffuser de la vidéo en streaming sur un autre écran et en faire profiter votre entourage.

