À seulement 129 €, cet écran PC gamer (incurvé et 144 Hz) est une super affaire

Chez les gamers, l'écran est l'un des éléments clés pour profiter d'une bonne expérience en jeu. Et, même avec un budget assez restreint, il existe des références solides. C'est, par exemple, le cas du HP X24C qui se négocie à 129 euros au lieu de 229 euros chez Carrefour.

Le constructeur HP est aussi présent sur le marché des écrans PC dédiés aux jeux vidéo. Sa référence X24C se positionne sur l’entrée de gamme, mais apporte tout de même quelques recherchées par les joueurs et joueuses sur PC qui cherchent à compléter leur setup. Avec une bonne fluidité, une résolution Full HD ainsi qu’une dalle incurvée de près de 24 pouces, cet écran est parfait pour les petits budgets surtout lorsque ce dernier bénéficie de 100 euros de remise.

Quels sont les points forts de cet écran HP ?

Une dalle incurvée de 23,6 pouces en FHD

Un taux de rafraichissement à 144 Hz

La compatibilité avec AMD FreeSync

Avec un prix barré à 229,99 euros, l’écran PC HP X24C bénéficie de 100 euros de réduction et se trouve maintenant à 129,99 euros sur le site Carrefour.

Un écran qui convient à la plupart des joueurs et des joueuses

Avec un tarif ne dépassant pas les 130 euros, l’écran PC HP X24C délivre tout de même une fiche technique intéressante. Cette dalle offre une bonne fluidité grâce à son taux de rafraîchissement de 144 Hz, pour jouer dans de bonnes conditions. Petite concession, on a droit à un temps de réponse de 4 ms et non de 1 ms comme sur la plupart des moniteurs, mais reste tout à faire correct.

Pour son petit prix, il garantit une bonne réactivité dans les jeux qui requièrent d’excellents réflexes — type FPS. L’écran est même compatible avec la technologie AMD FreeSync, très utile pour éviter les problèmes de tearing, traduit par les déchirements et saccades de l’image au cours de vos parties, et avoir des sessions fluides.

Une dalle avec une simple définition FHD, mais bien immersive

Dans la continuité d’offrir un écran gaming complet, HP propose une dalle incurvée à hauteur de 1500R avec des bordures fines sur 3 côtés. Cela favorise l’immersion en jeu et offre un meilleur confort visuel, mais rend aussi le tout plus réaliste.

Avec une diagonale de 23,6 pouces, cet écran PC se montre peu encombrant sur un bureau. Sa dalle VA dispose d’une simple définition FHD (1 920 x 1 080 pixels). Ce n’est pas la meilleure résolution, mais l’écran offre une bonne qualité d’image, des couleurs riches et bien détaillées. Quant à la connectique vidéo, elle se compose d’un port HDMI 1.4, une prise de casque audio et un connecteur DisplayPort 1.2.

D’autres écrans PC gamers susceptibles de vous plaire

Si vous jouez sur PC et que vous êtes à la recherche d’un écran adapté à cette utilisation, nous vous invitons à consulter notre guide sur les meilleurs écrans PC gamer du moment pour vous aider dans votre choix.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.