WF-XB700 : des écouteurs sans fil de qualité Sony, mais sans le prix qui va avec

Dans le secteur de l'audio, Sony compte d'innombrables modèles devenus des références à défaut d'être iconiques. Les Sony WF-XB700 sont des écouteurs sans fil qui n'ont pas réinventé la roue, mais qui sont à un excellent prix après plusieurs d'années d'existence sur le marché : seulement 49 euros.

Êtes-vous à la recherche de bons écouteurs sans fil sans nécessairement casser votre tirelire ? Parmi les modèles qui deviennent très intéressants en ce moment, il y a les Sony WF-XB700. Ces écouteurs true wireless ne sont effectivement plus tout jeunes, mais portent en eux le savoir-faire du géant japonais pour un prix très attractif, d’autant plus avec une ristourne de 50 euros.

Qu’attendre des Sony WF-XB700 ?

Robustes et certifiés IP54

Bonne autonomie et recharge rapide efficace

Une qualité sonore satisfaisante

Au lieu de 99 euros habituellement, les Sony WF-XB700 sont maintenant disponibles en promotion à 49 euros chez Carrefour.

Des écouteurs sans fil ergonomiques

Les Sony WF-XB700 sont certes les plus abordables des écouteurs true wireless de Sony, mais le géant japonais n’a pas manqué de travailler l’ergonomie de ce modèle. Vous ne sentirez pas de pression ou de gêne, même en usage prolongé, sur l’oreillette qui pèse chacune 8 g. Ici, pas d’embouts de différentes tailles, chaque écouteur est conçu pour convenir à toutes les oreilles. Le boitier est compact, solide et se glisse facilement dans une poche.

Ces écouteurs sans fil résistent bien aux jets d’eau et ne craignent pas la sueur. Vous pouvez pleinement vous concentrer à vos activités sportives sans craindre de les endommager grâce à sa certification IP54. De plus, ils vous tiendront neuf heures en écoute sans interruption et cela monte à 18 heures avec le boitier. La recharge rapide est de la partie, permettant de récupérer une heure en 10 minutes seulement.

Des performances sonores remarquables

Bien que Sony fasse l’impasse sur la réduction de bruit active sur les Sony WF-XB700, il n’en reste pas moins qu’ils offrent une bonne isolation passive. C’est dû à leur conception massive. Pour garantir des basses profondes et puissantes, le constructeur déploie sa technologie Extra Bass. Ces écouteurs intra auriculaires livrent surtout un rendu sonore équilibré.

Pour ce qui est de la connectivité, on a droit à du Bluetooth 5.0, ce qui permet la communication avec un assistant vocal compatible ou de prendre un appel. Ce modèle dispose également des contrôles simples, mais plutôt efficaces. Le réglage du volume se fait sur l’écouteur gauche tandis que sur celui droit, vous contrôlez d’un côté la lecture et de l’autre côté, l’activation/désactivation de l’assistant virtuel.

Les alternatives aux Sony WF-XB700 ?

