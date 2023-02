Oppo Reno 8 : ce flagship killer est encore plus séduisant avec 150 € de moins

Pour s'installer sur le marché, Oppo compte également sur sa gamme flagship killer, autrement appelé Reno. Lancé à la fin du troisième trimestre 2022, l'Oppo Reno 8 bénéficie actuellement d'une offre faisant passer son prix de 599 euros à 449 euros.

Oppo est connu pour ses produits de très bonne qualité et puissants avec des technologies avant-gardistes. Le géant chinois applique cette philosophie sur tous ses segments. Pour le marché des smartphones milieu de gamme, le constructeur propose l’Oppo Reno 8, un modèle qui respire le premium malgré son prix plus bas que chez la concurrence. Et, aujourd’hui, il devient encore moins cher avec cette réduction de 150 euros.

Qu’attendre du Oppo Reno 8 ?

Une dalle AMOLED Full HD+ à 90 Hz

Le combo Dimensity 1300 et ARM Mali-G77 MC9

Charge rapide et autonomie performantes

Au lieu de 599 euros au lancement, le Oppo Reno 8 est maintenant disponible en promotion à 499 euros, mais une ODR de 50 euros (valable jusqu’au 28 février 2023), permet d’obtenir ce smartphone à seulement 449 euros chez RED by SFR.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Oppo Reno 8. Le tableau s’actualise automatiquement.

Oppo Reno 8



au meilleur prix ? Où acheter l' Oppo Reno 8 au meilleur prix ?

Finition et caractéristiques premium

Le Reno 8 a beau être un modèle du milieu de gamme, il n’empêche que Oppo a soigné son design et sa finition. Pour ce modèle, le géant chinois a opté pour un châssis monocoque avec un cadre en plastique et un revêtement qui ne laisse pas de traces de doigts, mais surtout, améliore la prise en main. Il en est de même pour les bords plats, mais aux contours arrondis. Vous n’aurez pas ainsi du mal à manipuler ses 73,4 x 160 x 7,67 mm de dimensions pour 180 g. À l’arrière, on a un triple capteur photo, dont le principal est de 50 Mpx. Celui-là livre des images plus naturelles. Quant au capteur selfie, c’est du 32 Mpx qui s’en sort bien aussi.

La configuration de ce smartphone impression également. Si la plupart de la concurrence se ruent vers Qualcomm, Oppo a choisi d’équiper son smartphone du puissant SoC Mediatek Dimensity 1300, couplé au GPU ARM Mali-G77 MC9. Cette combinaison est en mesure d’exécuter sans souci la moindre de vos sollicitations. Pour apporter davantage de fluidité au quotidien, on trouve une RAM LPDDR4x de 8 Go et une ROM UFS 3.1 de 256 Go.

Une bonne luminosité et de l’endurance

Le Oppo Reno 8 embarque un écran OLED agréablement lumineux avec 2 400 x 1 080 pixels de définition pour 409 ppp de densité. Quant à la luminosité grimpe jusqu’à 800 cd/m². Si ce n’est pas le plus gros score à ce sujet, l’optimisation apportée par la firme chinoise fait que cela rivalise avec des modèles haut de gamme. Basée sur Android 12, l’interface se montre intuitive et très réactive avec un taux de rafraichissement à 90 Hz.

Comme à son habitude, Oppo apporte son savoir-faire sur la batterie et la recharge rapide sur ce smartphone. Le Reno 8 embarque une batterie de 4 500 mAh qui assure une autonomie d’une journée et demie en usage mixte. Bien qu’endurant, ce modèle est livré avec une charge rapide de 80 W qui arrive à passer de 0 à 100 % en 28 minutes. La recharge, pour sa part, se fait via un port USB-C. Enfin, il y a du WiFi 6 et du Bluetooth 5.3.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Oppo Reno 8.

Les alternatives à l’Oppo Reno 8 ?

Afin de savoir quel smartphone correspond à vos besoins et votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones du moment sur Frandroid.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.