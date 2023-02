Amazon baisse de façon significative le prix de l’iPhone 14 d’Apple

Les récents smartphones ont la particularité d'être de plus en plus chers, affichant parfois un prix équivalent à celui d'un PC portable. C'est notamment le cas des derniers iPhone, d'autant plus que les produits Apple sont rarement en promotion. Pourtant, c'est en ce moment le cas de l'itération 14.

Malgré une hausse des prix fulgurante sur les derniers modèles de smartphone et un manque d’innovation avec le modèle précédent, l’iPhone 14 reste un excellent smartphone et même l’un des meilleurs du marché. S’il y a un changement à signaler, c’est au niveau de la réparabilité, qui a été améliorée et qui prolonge ainsi la durée de vie. Le prix de lancement est, certes, supérieur à 1 000 euros dans sa configuration de base, mais il passe bien en dessous de cette barre symbolique grâce à une réduction de 124 euros.

Les caractéristiques de l’iPhone 14

La puissance de la puce A15 Bionic

La dalle OLED avec son mode True Tone

L’autonomie de compétition

Au lieu de 1 019 euros habituellement, l’Apple iPhone 14 est maintenant disponible en promotion à 895 euros sur Amazon. On le trouve au même prix sur le site d’Ubaldi.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Apple iPhone 14. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter l' Apple iPhone 14 au meilleur prix ?

Un smartphone premium, mais qui sent le réchauffé

L’iPhone 14 a un air de déjà-vu, et pour cause, il s’agit d’un quasi-copié-collé de l’iPhone 13, mais avec quelques nouveautés tout de même. Le GPU est un peu plus performant avec son cœur en plus ou encore un mode photo un peu amélioré avec l’ajout d’un auto-focus et un capteur principal avec une meilleure ouverture. Au niveau du design, c’est le même que l’iPhone 13 au millimètre près et on retrouve même l’encoche. C’est surtout dans sa réparabilité améliorée que l’iPhone 14 puise sa valeur ajoutée.

L’écran de 6,1 pouces est une dalle Super Retina XDR OLED avec une résolution de 2 532 x 1 170 pixels et une haute densité de pixels de 460 ppp. En revanche, le taux de rafraîchissement reste bloqué à 60 Hz, ce qui est dommage quand on a des smartphones de la même génération avec une fréquence de 90 Hz, voire de 120 Hz. Le mode True Tone sauve un peu la mise, grâce à cette technologie, la luminosité et la colorimétrie de votre écran s’adaptent automatiquement selon votre environnement.

La puissance d’Apple, toujours excellente

Au niveau des performances, on reste avec la puce A15 Bionic d’Apple. Même si ce n’est pas l’A16 Bionic réservée aux modèles Pro et Pro Max, ça ne fait pas de grande différence puisque l’iPhone 14 accomplira tout ce que vous lui demanderez sans renâcler. Cependant, il est vrai que ce SoC commence à dater quand on regarde du côté de la concurrence, on pense notamment au nouveau Samsung Galaxy S23 et à sa puce Snapdragon 8 Gen 2. Malheureusement, du côté de la photo, l’iPhone 14 se révèle un poil décevant.

Le logiciel natif est passé à iOS 16 qui rend l’expérience utilisateur toujours aussi plaisante avec des ajouts de fonctionnalités ultra-intuitives. D’autant plus qu’il continuera à bénéficier de mises à jour pendant encore quelques années, vous faites donc un investissement durable en acquérant ce smartphone. Enfin, un petit mot sur l’autonomie qui était autrefois le point noir des iPhone. Durant notre test, elle a été mesurée à 48 heures en utilisation moyenne, c’est tout simplement énorme !

En clair, l’iPhone 14 est un excellent smartphone, quand bien même les versions Pro et Pro Max restent plus intéressantes au niveau des fonctionnalités, le confort d’utilisation reste de loin supérieur par rapport à ce qu’il y a à côté.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’iPhone 14.

Quels sont les meilleurs iPhone du moment ?

Afin de comparer l’Apple iPhone 14 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs iPhone en 2023.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.