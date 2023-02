Acer Aspire Vero : le PC portable écoresponsable est en promotion -33 % chez Darty

Si vous êtes soucieux de votre empreinte environnementale, vous savez sûrement qu'écologie et high-tech ne font souvent pas bon ménage et privilégiez le reconditionné. Certaines grandes marques réfléchissent pourtant à comment réduire leur impact sur l'environnement et des solutions innovantes voient le jour, ça a été le cas pour Acer avec ce laptop "écoresponsable". En ce moment, l'Acer Aspire Vero édition National Geographic est disponible à 599,99 euros au lieu de 899,99 chez Darty.

Les déchets électroniques sont source de grande préoccupation et pour cause, seule une infime partie est recyclée tandis que le reste est incinéré, polluant l’air un peu plus. Tandis que nos habitudes de consommation changent avec le reconditionné de plus en plus plébiscité, Acer a réussi le pari de mettre au point un laptop écoresponsable. Et, plus besoin de contracter une dette pour faire un geste pour la planète, puisque l’Acer Aspire Vero édition National Geographic profite d’une réduction de 300 euros.

Caractéristiques de l’Acer Aspire Vero AV15-51R-550M

Un châssis en PCR pour la touche écolo

Le processeur Intel Core i5 de la 11e génération

L’indice de réparabilité

Au lieu de 899,99 euros habituellement, l’Acer Aspire Vero AV15-51R-550M est maintenant disponible en promotion à 599,99 euros chez Darty.

Un PC portable eco-friendly

C’est l’argument majeur de l’Acer Aspire Vero. Son châssis est composé à 30 % de plastique recyclé et peut être recyclé une nouvelle fois à 100 %. Il est facilement démontable et affiche d’ailleurs un taux de réparabilité de 8,2/10. En revanche, la matière pourrait ne pas plaire à tout le monde vu qu’on est sur une sorte de plastique rugueux, et le logo National Geographic ne change pas grand-chose. Et côté design, l’Acer Aspire Vero est loin d’être un canon de beauté, il n’y a aucune couche de vernis ou de peinture. On a seulement la matière brute parsemée çà et là de paillettes colorées.

L’écran est une dalle IPS de 15,6 pouces en résolution Full HD (1 920 x 1 080 pixels) et est, lui aussi, recyclable à hauteur de 99 %. Sa qualité n’est cependant pas vraiment reluisante, on a notamment une luminosité qui n’atteint pas les 250 cd/m² et un temps de réponse plus élevé que la moyenne. Ses dimensions sont limites pour que ce laptop mérite l’appellation d’ultrabook, surtout que son poids frôle les 2 kg. Rien qu’avec ces caractéristiques, on est en droit de se demander si ce PC portable mérite son prix de lancement de 899,99 euros.

Pour la bureautique seulement

L’Acer Aspire Vero est doté d’un processeur Intel Core i5-1155G7 doté de 4 cœurs et de 8 threads cadencé à 2,5 GHz de fréquence de base et à 4,5 GHz en mode boost. Il est épaulé de 8 Go de RAM DDR4 pour accomplir toutes vos tâches en fluidité, mais il faudra s’en tenir à un usage bureautique. Le GPU du processeur est un Intel Iris Xe et ne pourra faire tourner que les jeux modestes, et avec le temps de réponse élevé dont nous parlions plus haut, les conditions ne sont pas vraiment optimales pour jouer.

L’autonomie s’avère toutefois intéressante puisqu’elle tourne autour de 9 heures et le stockage est assuré par un SSD NVMe de 512 Go pour des temps de chargement ultra-rapides. La panoplie de connectiques s’avère complète avec un port USB-A 2.0, deux ports USB-A 3.2, un port USB-C, un port HDMI, un port Ethernet et l’incontournable port jack 3.5 mm. On peut saluer les efforts d’Acer pour avoir mis au point le laptop le plus écoresponsable qu’il nous ait été donné de voir, mais c’est vraiment dommage que la qualité et le prix ne suivent pas.

Pour en savoir encore plus, lisez notre avis sur l’Acer Aspire Vero.

