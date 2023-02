Le casque gamer Logitech G Pro X Wireless est presque à moitié prix avec ce code promo

Le casque sans-fil gamer Logitech G Pro X Wireless, qui propose de solides performances sonores en jeu, bénéficie en ce moment d'un code promo qui rend son prix beaucoup plus intéressant. Au lieu de 199 euros à son lancement, ce modèle est en ce moment proposé à 111,99 euros chez Top Achat.

Il y a trois ans, Logitech introduisait son casque gamer Logitech Pro X Wireless après avoir proposé un modèle filaire qui a eu un certain succès. La marque a donc choisi de reprendre les mêmes caractéristiques de la référence précédente pour les ajouter à un casque doté d’une connectivité sans-fil basée sur la technologie Lightspeed. Bonnes performances sonores, conception solide, autonomie satisfaisante… Le Logitech G Pro X Wireless a de bons atouts de son côté. À commencer par son prix, qui passe en ce moment sous la barre des 112 euros grâce à un code promo.

Le casque Logitech G Pro X Wireless en quelques points

Un casque circum-aural confortable

Une prestation sonore équilibrée

Avec la technologie DTS Headphone:X

Lancé à 199 euros, avant d’être proposé à 159,99 euros, le casque gamer Logitech G Pro X Wireless est désormais affiché à 111,99 euros chez Top Achat grâce au code promo DOUDOUNE.

Un casque confortable grâce à son format

Un bon casque gamer se doit d’être confortable pour enchaîner les sessions de jeu sans avoir une sensation de pression sur le crâne. Le modèle Logitech G Pro X Wireless coche bel et bien cette case puisqu’il est tout d’abord doté d’un format circum-aural, c’est-à-dire que les écouteurs englobent toute l’oreille au lieu de simplement se poser dessus. Cette version sans-fil a également repris la conception de la référence filaire, avec cet arceau métallique coulissant qui permet d’adapter le casque à la forme de chaque crâne, et dont la partie inférieure est garnie d’une mousse dense pour plus de confort. Globalement, l’arceau sera suffisamment souple pour éviter tout effet de compression de la tête et des oreilles. Le confort sera donc de mise, même durant des sessions de plusieurs heures. Seul petit bémol à noter : une légère impression de chaleur pourra se faire sentir avec les coussinets en similicuir.

De bonnes performances sonores au rendez-vous

À l’intérieur de ce Logitech G Pro X Wireless, on trouvera deux transducteurs de 50 mm qui offrent un environnement sonore riche, clair et précis, y compris dans les basses. Ils étaient d’ailleurs déjà utilisés dans la version filaire. Mais, l’un de ses principaux atouts reste la présence de la technologie DTS Headphone:X, qui assure un son surround très immersif et permet de profiter d’une précision positionnelle ainsi que d’un ressenti de la distance améliorée. Sachez d’ailleurs que via le logiciel G Hub, vous pourrez tout à fait utiliser des égaliseurs pour adapter le son à votre guise.

Concernant le microphone intégré au casque, les améliorations proposées par ce même logiciel G Hub permettront d’apporter un peu de présence à la voix. Mais on regrettera tout de même une forte sensibilité aux souffles. Dans tous les cas, la technologie Blue Voice offrira plusieurs filtres vocaux en temps réel : il sera possible de réduire le bruit alentour pour permettre à la voix d’être plus claire et nette.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du casque Logitech Pro X Wireless.

