OnePlus Nord CE 2 : un bon smartphone milieu de gamme avec 120 € de réduction

Le OnePlus Nord CE 2 séduit pour : son bel écran, son processeur et sa charge rapide efficace, le pour un prix contenu. Il est d’ailleurs plus abordable après 120 euros de remise et tombe à 249 euros seulement.

Le OnePlus Nord CE 2 est un très bon smartphone milieu de gamme. Pour son prix, il coche toutes les cases : design soigné, écran Oled, des performances solides, photo correcte et une charge rapide puissante. Un smartphone complet donc qui une ne nécessite pas de débourser une grande somme. D’autant plus qu’aujourd’hui, il ne coûte pas plus de 250 euros grâce à cette offre.

Le OnePlus Nord CE 2, c’est quoi ?

Un bel écran Amoled FHD+ à 90 Hz

Un SoC efficace : Dimensity 900

Une charge rapide puissante : 65W

Lancé à 369 euros, le OnePlus Nord CE 2 coûte 120 euros de moins et se trouve désormais à seulement 249 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le OnePlus Nord CE 2. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter le OnePlus Nord CE 2 au meilleur prix ?

Un smartphone bien équipé

Avec son OnePlus Nord CE 2, le constructeur chinois tente de reconquérir le cœur de ses utilisateurs en proposant un appareil milieu de gamme avec des caractéristiques techniques solides à petit prix. Cette seconde génération propose une dalle Amoled pour jouir d’un bon contraste. Sa diagonale de 6,43 pouces est très agréable pour les yeux avec une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement à 90 Hz.

OnePlus fait un bel effort au niveau de l’affichage, et propose même une charge rapide qui monte à 65W. Pour cette gamme de prix, il est assez rare de retrouver une puissance aussi élevée. Vous allez donc pouvoir passer de 1 à 75 % de batterie en seulement 20 minutes. Un véritable atout pour les utilisateurs gourmands. Sachez tout de même que le Nord CE 2 peut tenir une journée sans broncher.

Sans trop de concessions

Avec son MediaTek Dimensity 900, le OnePlus Nord CE 2 garanti des performances satisfaisantes au quotidien, pas d’inquiétude à avoir sur les tâches classiques. Les concessions se font plutôt sur le lancement de jeux 3D. Avec ce téléphone, vous allez pouvoir faire tourner des jeux gourmands, mais sans profiter de graphismes élevés. À présent, il peut tourner sous Android 13 avec OxygenOS 13. Sachez qu’il est compatible avec le réseau 5G.

Quant à la photo, il se compose d’un triple capteur photo de 64 + 8 + 2 mégapixels, pour offrir de beaux clichés. Dans l’ensemble, seul le capteur principal se révèle efficace pour offrir de beaux clichés. C’est dans la polyvalence photo que ses limites se font ressentir. Vous obtiendrez tout de même des photos satisfaisantes, hormis la nuit tombée. La qualité n’est pas au rendez-vous.

Voici notre test sur le OnePlus Nord CE 2, pour plus de détails.

Vous souhaitez également changer de forfait ?

Si vous souhaitez changer de forfait mobile en même temps que l’achat de votre nouveau smartphone, vous pouvez consulter notre comparateur pour trouver les meilleurs forfaits sans engagement du moment.

Les meilleurs forfaits sans engagement RED Forfait 4G

160 Go Appels illimités 160 Go en France 23 Go en Europe 15,99€ Découvrir Prixtel Forfait 4G

Oxygène 20 à 60 Go Appels illimités 20 Go - 60 Go en France 15 Go en Europe À partir de 6,99€ Découvrir Forfait Mobile B&You

130 Go 5G Appels illimités 130 Go en France 30 Go en Europe 15,99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).