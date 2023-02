Logitech G935 : ça fait longtemps que ce casque gaming de référence n’a pas été aussi peu cher

Dans l'univers gaming, la qualité audio remplit au moins deux fonctions : apporter de l'immersion et participer à la performance globale du joueur. En la matière, Logitech compte des modèles de casque sans fil qui font référence. Ce qu'Amazon met en promotion actuellement, c'est le modèle G935, dont le prix passe de 129,99 euros tombe à 81,99 euros.

Logitech est un équipementier informatique apprécié pour la qualité, la durabilité et la performance de ses produits. En ce qui concerne les casques gaming sans fil, la firme compte plusieurs références, dont l’excellent Logitech G935. Ce modèle dispose de tout ce dont un joueur ou une joueuse a besoin, et il est encore plus intéressant de l’obtenir aujourd’hui grâce à cette réduction de près de 40 %.

Qu’attendre du Logitech G935 ?

Compatible avec les consoles, PC et Mac

Synchronisation RGB

Son surround 7.1 et connexion sans fil à 2.4 Hz

Au lieu de 129,99 euros habituellement, le Logitech G935 est maintenant disponible en promotion à 81,99 euros sur Amazon.

Un design et ergonomie améliorés

Le Logitech G935 a la lourde tâche de faire mieux que son prédécesseur Logitech G933. Pour s’en assurer, le constructeur a procédé à quelques changements. Désormais, du similicuir couvre les oreillettes tandis que c’est de la mousse de contact pour le haut du casque. Pour une meilleure prise en main, l’emplacement des boutons a été retravaillé pour être bien plus accessible. La firme reste sur de la batterie amovible pour sur modèle. Il en est de même pour le rangement du dongle USB sur l’un des écouteurs.

De l’amélioration a été aussi apportée au niveau du son. Logitech tire alors le meilleur des transducteurs Pro-G 50 mm et de la technologie surround DTS Headphone:X 2.0 pour assurer du son immersif, 3D et surround 7.1. Comme pour la génération précédente, le son est bien équilibré et clair, que ce soit au niveau des basses ou des mediums. La qualité du micro se rapproche du niveau professionnel. Avec ce casque gaming sans fil, la communication à travers le tchat en ligne restera confortable.

Un casque multisupport et complet

Logitech met à votre disposition un logiciel G HUB pour mettre la main sur tous les réglages du casque sans fil. Cela vous permet d’activer/désactiver la virtualisation 7.1, paramétrer l’égaliseur, de passer au profil traditionnel, wide ou front ou encore de régler la synchronisation RGB. La plateforme permet une foule de personnalisations pour vous aider à performer lors de vos sessions.

Si le Logitech G935 est pensé pour les PC et Mac, il n’en reste pas moins que ce modèle prend en charge plusieurs consoles de jeu. En plus des consoles next-gen, à savoir la PS5 et les Xbox Series X/S, le casque gaming est compatible PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Pour cette dernière, vous avez le choix de la connecter au dongle USB ou la prise mini Jack 3.5. Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, le constructeur une session de 12 heures avec la batterie à 100 %.

Les alternatives au Logitech G935 ?

