GeForce RTX 4080 : la surpuissante carte graphique de Nvidia baisse son prix

Si les dernières cartes graphiques présentés par Nvidia vous font de l'œil, mais que le prix vous freine, ce bon plan pourrait bien vous plaire. La GeForce RTX 4080 de PNY se négocie à 1 299 euros contre 1 469 euros initialement.

Entre la pénurie des composants et les prix qui flambent, il est difficile pour les joueurs et joueuses de s’équiper d’une bonne carte graphique. Nvidia est d’ailleurs passé sur la série 4000, qui marque un véritable bond en avant sur la puissance de calcul. Problème : le prix qui a considérablement augmenté par rapport à la génération précédente. Toutefois, si vous souhaitez acquérir une CG GeForce RTX 3080 pour jouer sans concession, le modèle proposé par PNY se trouve 170 euros moins chers.

La RTX 4080, c’est quoi ?

Une carte graphique puissante

Capable de faire tourner des jeux 4K en 60 FPS

Profite des technologies Nvidia (DLSS, RT, etc.)

Lancée il y a quelques mois à partir de 1 469 euros, la carte graphique GeForce RTX 4080 de PNY coûte actuellement moins chère sur le site Rue du Commerce : 1 299 euros.

Puissante, mais imposante

Face à la RTX 3080, la GeForce RTX 4080 est encore plus volumineuse puisqu’elle demande trois emplacements PCI de hauteur pour son dissipateur notamment. Il faudra vous assurer d’avoir un boitier assez conséquent pour accueillir une telle carte graphique. La RTX 4080 est dotée de 16 Go de mémoire vidéo GDDR6 avec une interface 256 bits. Cette carte s’adresse avant tout aux joueuses et aux joueurs équipés d’un moniteur 4K et qui souhaitent jouer avec les paramètres graphiques au maximum.

Elle réussit en soi à améliorer les performances graphiques, avec un gain de performances max d’environ 50 %. La RTX 4080 assure un gameplay sans aucune concession, la fluidité au rendez-vous sur les jeux en définition 4K à plus de 60 image par secondes avec détails graphiques poussées au maximum. Nvidia arrive même à proposer le même niveau de consommation que la GeForce RTX 3080. Autrement dit, la RTX 4080 affiche un bond de performances important à niveau de consommation équivalent à la génération précédente.

Assure un gameplay fluide, mais pas que…

Évidemment, cette série 4000 accède à de nombreuses technologies Nvidia pour garantir une excellente expérience en jeu. On y retrouve le DLSS 3 qui permet d’avoir un jeu fluide sans détériorer la qualité d’image. Avec la nouvelle architecture Ada Lovelace de Nvidia, la CG exploite toute la puissance du ray tracing, qui simule le comportement de la lumière dans le monde réel et apporte plus de détails

Pour finir, le constructeur mise aussi sur la création 3D et le montage vidéo. Pour cela, la RTX 4080 intègre un double moteur d’encodage vidéo compatible AV1. Cela signifie que les logiciels compatibles peuvent, en principe, offrir un rendu deux fois plus rapide des vidéos en faisant tourner les deux moteurs en parallèle.

Si vous souhaitez plus de détails, lisez notre test complet sur la carte graphique Nvidia GeForce RTX 4080.

Une carte graphique Nvidia ou AMD ?

