Seagate Expansion Card à -20 % : le deal parfait pour augmenter le stockage de votre Xbox Series

Si son plus grand rival a opté pour des SSD NVMe pour étendre le stockage de sa console next-gen, Microsoft a choisi de nouer une collaboration avec Seagate à travers une carte d'extension dédiée aux Xbox Series X et S. La version 512 Go est en réduction sur Amazon : 129 euros au lieu de 159 euros.

Ce n’est un secret pour personne, au fur et à mesure que les jeux vidéo sont de plus en plus aboutis, ils prennent davantage de place. Il existe différentes solutions pour palier à ce problème. Chez Microsoft, cela s’appelle Seagate Expansion Card, une carte d’extension dédiée pour les Xbox Series X et S. Et, aujourd’hui, vous pouvez obtenir la version 512 Go avec 20 % de réduction.

Qu’attendre de la Seagate Expansion Card ?

La technologie NVMe PCIe 4.0 x2

Installation à la portée de tous

Accessoire exclusif des Xbox Series X|S

Au lieu de 159 euros habituellement, la Seagate Expansion Card de 512 Go est maintenant disponible en promotion à 129 euros chez Amazon.

Pour étendre en toute facilité votre stockage

Sur l’extension du stockage des consoles de jeux next-gen, il y a deux écoles et Microsoft a préféré la solution la plus facile à installer. Le géant américain a alors noué une collaboration avec Seagate pour que les cartes d’extension des Xbox Series X et S gardent les mêmes performances que leur SSD d’origine. Pas besoin de bricoler pour l’installer, il suffit d’insérer la carte d’extension dans son port dédié (Storage Expansion) et le tour est joué.

Vous n’aurez aucun problème à manipuler la Seagate Expansion Card avec ses dimensions de 8 x 32 x 53 mm pour 30 grammes. Son petit format est comparable à une carte mémoire de l’époque et ce qui est aussi intéressant, c’est que c’est du plug and play. Autrement dit, vous n’avez rien à installer/télécharger. Une fois insérée, elle est opérationnelle et la console va la reconnaitre instantanément. De même, vous en serez notifié.

Une carte d’extension efficace

Pour apporter de la fluidité, performance et puissance, Microsoft a intégré plusieurs technologies dans ses consoles next-gen. On peut citer Xbox Velocity qui présente la particularité de réduire considérablement le temps de chargement des jeux. Il y a également Quick Resume, dont la spécificité est de pouvoir lancer simultanément plusieurs jeux. Étant un accessoire exclusif, la Seagate Expansion Card intègre parfaitement ces technologies. Selon Seagate, ses caractéristiques sont du même calibre que le SSD des consoles.

Dans les faits, on constate tout de même une légère variation de performances entre les deux. La carte d’extension est un peu en deçà de ce que propose le SSD des consoles next-gen de Microsoft. Cela dit, cette différence de performances, en l’occurrence sur le temps de chargement des jeux, n’est pas si flagrante. De plus, en comparaison à d’autres solutions de stockage, la Seagate Expansion Card reste au-dessus du lot.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Seagate Expansion Card.

Des alternatives à la Seagate Expansion Card ?

Vous pouvez également opter pour un disque dur externe ou un SSD externe afin de stocker vos jeux Xbox, mais vous ne pourrez pas les lancer. Voici notre guide sur les meilleurs disques durs externes du moment sur Frandroid.

