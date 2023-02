Le SSD 8 To le plus abordable de tous aujourd’hui, c’est le Samsung 870 QVO (-42 %)

Les SSD avec une énorme capacité de stockage sont coûteux. Par exemple, le Samsung 870 QVO avec 8 To de stockage a été lancé à 799 euros, mais, aujourd'hui, il est possible de l'obtenir à 467 euros. C'est le prix le plus bas jamais affiché sur Amazon.

Les SSD au format 2,5 pouces se branchant en SATA III ont vu leur prix considérablement baissé depuis l’arrivée des SSD au format NVMe se branchant sur les ports PCIe de votre carte mère. En effet, il n’est maintenant pas si rare que ça de trouver un SSD classique de 1 To à moins de 60 euros, mais c’est encore un peu plus difficile de trouver un bon prix pour une bien plus grosse capacité de stockage. Enfin, jusqu’aujourd’hui, puisque le Samsung 870 QVO de 8 To est à -43 % grâce à cette offre, ce qui revient à payer seulement 57 euros pour le téraoctet.

Ce qu’il faut retenir du Samsung 870 QVO

Un SSD avec une grosse capacité de 8 To

Une vitesse de transfert élevée, jusqu’à 560 Mo/s

Il s’insert aussi bien dans votre PC fixe que votre PC portable

Au lieu de 799 euros à son lancement, le SSD Samsung 870 QVO avec 8 To de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à 467 euros sur Amazon. Notez que c’est le prix le plus bas jamais affiché sur la plateforme marchande américaine.

Des performances dignes d’un SSD

Le SSD 870 QVO est identique à son prédécesseur, le 860. On retrouve exactement le même design donc, toujours avec une taille standard de 2,5 pouces afin de se faufiler aussi bien dans les entrailles d’un PC fixe que portable — sauf les ultrabook. Il est pourtant différent de son grand-frère, car faisant partie de la deuxième génération des SSD QLC de Samsung, le 870 QVO offre une vitesse aléatoire et une performance améliorée. Il permet ainsi d’obtenir une vitesse maximale de transfert allant jusqu’à 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. C’est donc 10 Mo/s de plus que le 860 QVO.

Ce nouveau modèle intègre également la nouvelle technologie TurboWrite, laquelle accélère les vitesses d’écriture et maintient un niveau de performance élevé à long terme grâce à une mémoire tampon plus importante. Sans oublier la 4e génération de mémoire V-NAND, qui est là pour faire gagner en endurance, en rapidité ainsi que baisser la consommation énergétique globale.

Pourquoi une aussi grosse capacité stockage ?

Avec ce modèle du SSD 870 QVO de Samsung, vous aurez droit à 8 To, soit 8 000 Go de données à stocker. Si la bonne majorité des mortels se contentent de 1 ou 2 To, avoir une aussi grosse capacité de stockage peut répondre à plusieurs besoins, notamment à ceux des professionnels de la photo et de la vidéo. C’est aussi un bon moyen pour les gamers et gameuses qui veulent installer entièrement leur bibliothèque Steam, Epic Games ou autres. Pour avoir un ordre d’idée, vous pourrez installer près de 80 jeux de la même envergure que Cyberpunk 2077 ou Red Dead Redemption 2, qui font tous les deux plus de 100 Go, tout en profitant de chargements rapides.

De plus, en comparaison d’un HDD plus lent, opter pour un SSD est aussi l’assurance de conserver beaucoup plus longtemps votre vie numérique, car sans pièces mécaniques qui peuvent se casser à l’intérieur, en cas de chocs, vibrations, etc.

Vous préférez un SSD externe ?

Si vous préférez opter pour un SSD externe afin de transporter facilement vos données au quotidien, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparatif des SSD externes portables USB-C pour Android, Windows et macOS.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).