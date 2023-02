JBL Charge 3 : cette puissante enceinte Bluetooth rechute à un bon prix

Pour apprécier votre playlist, vous avez le choix entre les casques, les écouteurs ou encore les enceintes Bluetooth. En ce qui concerne la dernière option, JBL fait partie des constructeurs fiables. Parmi les modèles référence de la marque, il y a la JBL Charge 3. Cette dernière est en forte baisse chez Auchan, passant de 149 euros à seulement 99 euros.

Êtes-vous de ceux qui aiment de temps à autre profiter à plusieurs de la musique ? Les enceintes Bluetooth sont alors l’une des solutions qui s’offrent à vous. Si vous recherchez un modèle puissant, robuste et pratique, la JBL Charge 3 est une option que l’on recommande chaudement aujourd’hui. De plus, ce modèle est en ce moment 34 % moins cher que d’habitude.

Qu’attendre de la JBL Charge 3 ?

Une excellente autonomie

Certifiée IPX7

Une puissance totale de 20 W

Au lieu de 149 euros habituellement, la JBL Charge 3 est maintenant disponible en promotion à 99 euros chez Auchan.

Robuste, étanche et portable

Amenée à être transportée en extérieur et plus souvent, la JBL Charge 3 arbore un design massif avec un revêtement en tissu maillé. L’enceinte Bluetooth reste sur la forme tubulaire de la gamme. On part sur 213 x 87 x 88.5 mm de dimensions et un poids de 800 grammes. Sur la partie supérieure se trouve les boutons physiques classiques (volume, appairage, on/off, revenir à la musique précédente/passer à la musique suivante). Sur la partie inférieure, il y a un pied suffisamment grand pour tenir droit l’appareil.

Vous pouvez emporter ce modèle aussi bien à la plage qu’au bord de la piscine sans craindre de l’endommager. Sa certification IPX7 fait qu’il résiste à la pluie, aux jets d’eau, il peut même être immergé dans l’eau pendant une demi-heure à un mètre de profondeur. Bien entendu, l’appareil ne craint pas la poussière. Vous allez pouvoir profiter à fond de la musique et de vos parties avec vos amis.

Endurante et qualité sonore satisfaisante

La JBL Charge 3 embarque une grosse batterie de 6 000 mAh. Le constructeur l’a bien optimisée pour garantir une autonomie de 20 heures. La recharge se fait à travers un port USB et il faut compter 4 heures pour récupérer 100 % de batterie. Ce qui est intéressant, c’est que vous pouvez recharger votre smartphone ou votre tablette sur l’enceinte Bluetooth. De même, il est possible de la connecter instantanément à trois terminaux simultanément.

Ce modèle livre des sons graves amples et profonds grâce à ses deux radiateurs passifs. Ces derniers apportent également de la puissance sonore à l’enceinte Bluetooth. Cette dernière intègre aussi un kit mains libres qui apporte du son cristallin lors de vos appels. Enfin, avec la fonction JBL Connect, vous pouvez personnaliser votre expérience, comme créer votre propre système audio sans fil.

Les alternatives ?

Afin de comparer la JBL Charge 3 avec d’autres modèles tout aussi recommandables, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures enceintes Bluetooth du moment sur Frandroid.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).