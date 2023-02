HP Omen 27i : cet écran PC gamer (QHD, 165 Hz, 1 ms) est en promotion à -20 %

Le moniteur gaming HP Omen 27i est une référence idéale pour les joueurs et joueuses exigeants qui privilégient la fluidité des images. En ce moment, il est heureusement moins cher que d'ordinaire puisqu'il est proposé à 279,99 euros au lieu de 349,99 euros chez Carrefour.

Avec son écran suffisamment grand doté d’une bonne définition, son taux de rafraîchissement élevé et son taux de réponse réduit, l’écran PC gamer HP Omen 27i coche un grand nombre de cases pour les gamers exigeants. Les technologies qu’il propose ne feront qu’améliorer l’expérience des joueuses et joueurs sur PC, qui bénéficieront d’ailleurs d’une promotion intéressante sur ce modèle puisque ce dernier est disponible avec 70 euros de réduction.

Les points essentiels de l’écran PC HP Omen 27i

Une dalle QHD de 27 pouces

Un taux de rafraîchissement de 165 Hz

Un faible taux de réponse

Compatible Nvidia G-Sync

D’abord vendu à 349,99 euros, l’écran PC gamer HP Omen 27i est désormais proposé à 279,99 euros chez Carrefour.

Un grand écran IPS doté d’une bonne définition

L’écran PC gamer HP Omen 27i se démarque d’abord par son design plutôt épuré et minimaliste, avec de fines bordures d’écran et un pied bien stable qui respire la solidité. La taille de ce socle est d’ailleurs réduite, ce qui permet de glisser d’autres périphériques sous l’écran. La hauteur de l’écran sera également réglable pour plus de confort visuel.

Concernant l’écran à proprement parler, celui-ci intègre une dalle IPS de 27 pouces, avec, pour ne rien gâcher, une définition QHD (2560 x 1440 pixels). Les joueurs et joueuses pourront ainsi profiter d’une très belle qualité d’image bien nette, et ce, sur une diagonale d’une longueur idéale. En revanche, l’écran n’est pas incurvé, ce qui aurait eu le mérite de renforcer grandement l’immersion, mais l’écran offrant une reproduction des couleurs DCI-P3 à 98 % et des angles de vue larges, il sera tout de même possible de s’immerger correctement dans le jeu.

Une excellente réactivité

Si le HP Omen 27i permet de jouer dans de bonnes conditions, c’est notamment grâce à son taux de rafraîchissement de 165 Hz, qui assurera un affichage très fluide lors de vos actions de jeu. Ajoutons à cela un taux de réponse de 1 ms pour vous éviter tout retard ou ralentissement dans vos combos (ainsi que ce fameux effet « fantôme » regrettable) et vous pourrez bénéficier d’une bonne réactivité à tout moment. Ce moniteur est également compatible avec la technologie Nvidia G-Sync, qui se charge de limiter le phénomène de déchirure d’écran ainsi que les saccades quand l’action est trop intense. Enfin, la connectique sera plutôt fournie avec une entrée DisplayPort 1.2, un port HDMI 2.0, un port jack ainsi que 3 ports USB 3.0. En revanche, cet écran fera l’impasse sur l’USB-C.

