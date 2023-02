Le Samsung Galaxy S23 est déjà 250 € moins cher grâce à ce code promo

Doté d'un bel écran et d'une puce ultra-puissante, le Samsung Galaxy S23, lancé plus tôt dans le mois, bénéficie d'ores et déjà d'une grosse réduction. Chez Rakuten, il est, en effet, disponible à 769 euros au lieu de 1 019 euros.

Il est souvent nécessaire d’attendre quelques mois pour voir le prix des nouveaux smartphones premium des grandes marques baisser. Pourtant, le Samsung Galaxy S23, le dernier fleuron de la marque lancé plus tôt ce mois-ci, est bel et bien disponible à un prix hyper intéressant grâce à une réduction de 250 euros, valable seulement ce dimanche.

Les points forts du Samsung Galaxy S23

Un design sublime

Une dalle AMOLED de 6,1 pouces et 120 Hz

Une puissante puce Snapdragon 8 Gen 2

D’abord affiché à 1 019 euros, le Samsung Galaxy S23 (256 Go) est désormais proposé à 769 euros sur Rakuten grâce au code promo RAKUTEN30, valable uniquement ce dimanche. Notez qu’il s’agit d’un modèle importé, vendu sans chargeur ni écouteurs. De plus, si vous adhérez au Club R, vous obtiendrez 40 euros offerts sur votre prochaine commande sur le site.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Galaxy S23. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter le Samsung Galaxy S23 au meilleur prix ?

Un design ultra soigné et un écran magnifique

Si le Samsung Galaxy S22 avait récolté l’excellente note de 10/10 en matière de design, le Samsung Galaxy S23 ne démérite pas non plus de son côté. Les finitions de ce nouveau smartphone sont exemplaires et la prise en main agréable grâce à sa légèreté : il ne pèse en effet que 167 grammes. De plus, le smartphone est protégé par du Gorilla Glass Victus 2, qui évitera ainsi les rayures ou tout autre désagrément impliqué par des chutes. La certification IP68 (étanche à l’eau et à la poussière) complète le tout.

Le Samsung Galaxy S23 marque aussi des points avec son écran, dont la dalle de 6,1 pouces affiche une définition Full HD+ (2340 x 1080 pixels) tout en profitant de la technologie Amoled pour des contrastes infinis et des noirs profonds. Mais ce n’est pas tout : l’écran se dote également d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, ce qui permet de profiter d’une excellente fluidité et d’une réactivité sans faille.

D’excellentes performances grâce au Snapdragon 8 Gen 2

Pour son Galaxy S23, Samsung a décidé de troquer son historique processeur Exynos contre le très puissant Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Les performances seront tout simplement excellentes, les tâches classiques s’exécuteront sans aucun accroc, et le multitâche ne générera pas de chaleur extrême comme c’était malheureusement le cas sur le S22. Il sera aussi possible de lancer des jeux gourmands tout en poussant les paramètres graphiques à fond, même si la taille de l’écran ne sera pas la plus pratique pour jouer confortablement.

Concernant son autonomie, le Galaxy S23 a pu tenir en moyenne une journée et demie lors de notre test grâce à sa batterie de 3 900 mAh, et ce, avec une utilisation classique mêlant réseaux sociaux, applications de messagerie, contenu vidéo ou encore streaming musical. En revanche, les usages plus poussifs pourront, naturellement, faire baisser cette durée d’utilisation. Le principal point noir de l’autonomie, c’est tout de même sa recharge, qui sera (très) lente. Il faudra ainsi un peu plus de 2h pour atteindre les 100% en cas de batterie épuisée.

Une partie photo un peu inégale

Côté photo, le Samsung Galaxy 23 embarque un objectif grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif x3 de 10 mégapixels. S’agissant du premier des capteurs, les couleurs des photos capturées seront moins saturées, ce qui conviendra à certains, mais pas à d’autres, selon les goûts de chacun. L’ultra grand-angle permettra quant à lui de prendre des clichés nets sans distorsion optique, et le téléobjectif reste amusant et efficace, malgré quelques petits défauts notamment au niveau de l’autofocus.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S23.

La crème de Samsung

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles de la marque avant de faire votre choix final, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Samsung Galaxy en 2023.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.