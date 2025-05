Ce répéteur Wi-Fi 6 pas cher est la bonne affaire du jour

Pour améliorer nettement la qualité du signal Wi-Fi de notre box Internet, un répéteur de qualité est indispensable. Sur le marché, il est possible de dénicher des modèles très abordables, à l’image du Mercusys ME60X, proposé à 25,99 euros au lieu de 39,90 euros sur Amazon.

Si le signal Wi-Fi de votre box est trop faible, voire inexistant, dans certaines pièces de votre logement, comme une chambre à l’étage, opter pour un répéteur Wi-Fi 6, qui se charge d’optimiser la couverture Wi-Fi et d’offrir un réseau plus stable partout, sera toujours une bonne idée. Actuellement, l’un des modèles les moins chers provient du catalogue d’une sous-marque de TP-Link, grand nom sur ce secteur, à savoir Mercusys. Son ME60X est en effet affiché à moins de 26 euros.

Ce qu’il faut savoir sur le répéteur Wi-Fi 6 ME60X

Compatible avec tous les routeurs et les box

La norme Wi-Fi 6 sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz

Un débit cumulé de 1 500 Mbit/s

Initialement affiché à 39,90 euros, le répéteur Wi-Fi 6 Mercusys ME60X est aujourd’hui disponible en promotion à 25,99 euros sur Amazon.

Une installation facile

Le Mercusys ME60X est un répéteur Wi-Fi qui se présente sous la forme d’un petit boîtier blanc assez discret, équipé de deux antennes. Sa configuration est simple : il suffit d’appuyer sur le bouton WPS de votre routeur et celui du ME60X, avant de trouver le meilleur emplacement chez vous afin que le répéteur soit le plus efficace possible. Pour vous aiguiller, une petite LED s’illumine en vert pour vous signifier quand la connexion est optimale. Notez ensuite que tout se fait sur l’application Mercusys, qui vous guide pas à pas dans l’installation.

Ce répéteur Wi-Fi 6 est également doté d’un port Ethernet, qui vous permet de brancher en filaire un téléviseur, un PC ou encore une console de jeux, pour bénéficier d’une connexion bien stable. Sachez par ailleurs que le ME60X est compatible avec tous les routeurs et toutes les box internet.

Des pièces toujours bien couvertes

Compatible avec le Wi-Fi 6 double bande, le Mercusys ME60X offre des performances suffisamment solides. Ses vitesses bi-bande peuvent atteindre 1 500 Mbit/s, avec 300 Mbit/s en 2,4 GHz et 1 201 Mbit/s en 5 GHz. Pour rappel, la bande 2,4 GHz suffit amplement pour tous vos besoins quotidiens, comme l’envoi de mails, tandis que la bande 5 GHz est idéale pour jouer en ligne et regarder des vidéos en streaming en 4K.

Ainsi équipé, le ME60X permet d’étendre considérablement la couverture de votre routeur existant, même s’il ne pourra jamais offrir de débits supérieurs à ceux de la box ou du routeur. Enfin, sachez que le ME60X peut aussi se transformer en véritable point d’accès : il vous suffit de connecter le ME60X au routeur via un câble Ethernet.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs répéteurs Wi-Fi du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.