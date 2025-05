Xiaomi Poco X7 Pro : ce récent smartphone pour gamers affiche une ristourne de 144 €

Il y a des smartphones qu’on achète sans trop réfléchir. Et il y a ceux qui cochent tellement de cases qu’on vérifie deux fois le prix avant de croire à la promo. Le Poco X7 Pro fait clairement partie de la deuxième catégorie, noté 8 sur 10 par la rédaction, ce champion du gaming avec son écran AMOLED 120 Hz, son SoC Dimensity 8400 Ultra, et sa charge rapide 90 W est déjà en promotion, de 373 euros sur le site officiel à 229 euros sur AliExpress.

Pendant longtemps, les smartphones gaming, c’était un délire de niche : design criard, LED partout, specs boostées, mais autonomie à la traîne, et des prix qui faisaient tousser. Mais les lignes ont bougé. Aujourd’hui, les modèles pensés pour le jeu ne se contentent plus d’en mettre plein la vue, ils misent sur la fluidité, la chauffe contrôlée et la durée. C’est exactement la promesse du Poco X7 Pro : une bête de course sous le capot, mais assez équilibrée pour suivre le rythme du quotidien. Un smartphone qui encaisse les sessions gaming sans broncher, tout en restant fluide, endurant et bien fini pour le reste. Sorti récemment, il a déjà convaincu notre rédaction avec un solide 8/10 et bonne nouvelle, il passe déjà en promo sur AliExpress avec plus de 100 euros de moins sur la facture.

Les 3 points importants du Xiaomi Poco X7 Pro

Un écran de 6,67 pouces AMOLED en 120 Hz

Un combo SoC Dimensity 8400 Ultra avec 12 Go de RAM LPDDR5X

Une batterie de 6000 mAh avec la charge rapide à 90 W

Disponible sur le site officiel à 373 euros, le Xiaomi Poco X7 Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 229 euros sur AliExpress.

Un bel écran, et de la puissance à revendre

Sous le capot, le Dimensity 8400 Ultra de MediaTek, gravé en 4 nm, propulse le X7 Pro. Avec ses huit cœurs Cortex-A725 cadencés à 3,25 GHz, ce SoC offre des performances de haut niveau. Associé à 12 Go de RAM LPDDR5X et jusqu’à 256 Go de stockage UFS 4.0, le smartphone assure une fluidité exemplaire, même sur des jeux exigeants comme Genshin Impact ou Call of Duty Mobile, et pourquoi pas émuler la Playstation 3 avec une bonne manette dédiée pour smartphone.

Cependant, cette puissance a un coût : la chaleur. Lors de sessions de jeu intensives, la température peut atteindre 85°C, rendant la prise en main inconfortable après 15 à 20 minutes. Le système de dissipation thermique, bien que présent, montre ses limites dans ces conditions.

Le Poco X7 Pro ne fait pas dans la demi-mesure côté écran. Sa dalle AMOLED de 6,67 pouces en Full HD+ brille littéralement avec un pic lumineux de 1349 nits, suffisant pour rester lisible en plein soleil. Les certifications Dolby Vision et HDR10+ sont de la partie, garantissant des contrastes nets et des couleurs riches sur les contenus compatibles. Mais c’est surtout côté réactivité que l’écran est intéressant, de 60 Hz à 120 Hz en taux rafraîchissement dynamique.

Une partie photo mitigée, et une endurance essoufflée malgré une grosse batterie

Avec une batterie de 6000 mAh, on pouvait s’attendre à une autonomie exceptionnelle. En réalité, le X7 Pro tient d’après notre test environ 15 à 16 heures en usage modéré et entre 9 et 11 heures en usage intensif. Ces résultats sont en deçà des attentes, probablement en raison d’une optimisation logicielle perfectible ou d’une consommation énergétique élevée du SoC. Heureusement, la charge rapide de 90 W permet de récupérer 50 % de batterie en 20 minutes et une charge complète en un peu plus d’une heure.

Le module photo du X7 Pro comprend un capteur principal de 50 Mpx avec ouverture variable f/1,5 et un ultra-grand-angle de 8 Mpx. En plein jour, le capteur principal produit des images correctes, mais le traitement numérique lisse excessivement les détails, affectant la texture et la précision. Le zoom numérique jusqu’à x10 est disponible, mais la qualité d’image se dégrade rapidement au-delà de x2. En mode nuit, le capteur principal s’en sort honorablement, capturant une bonne quantité de lumière.

