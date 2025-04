Jouez à vos jeux PS3 sur Android, c’est possible

L’émulation PS3 sur Android fait un bond en avant avec RPCSX-UI-Android, un émulateur qui a fait de gros progrès.

Les smartphones et tablettes d’aujourd’hui sont de véritables bêtes de puissance, capables de faire tourner des jeux qui, il y a quelques années, nécessitaient une console de salon ou un PC.

Parmi les projets les plus excitants du moment, l’émulation PS3 sur Android est possible. Avec l’arrivée de RPCSX-UI-Android, une version améliorée de l’émulateur PS3 pour smartphones, les joueurs peuvent désormais rêver de revivre leurs classiques comme Uncharted ou The Last of Us directement sur leur smartphone.

Qu’est-ce que l’émulation PS3 et pourquoi c’est un défi

L’émulation, c’est l’art de faire croire à un appareil qu’il est une autre machine. Dans ce cas, RPCSX-UI-Android simule une PlayStation 3 sur votre smartphone Android. Mais la PS3, avec son architecture complexe basée sur le processeur Cell, est une console notoirement difficile à émuler. Contrairement à des consoles plus anciennes comme la Super Nintendo, elle demande une puissance de calcul énorme et des optimisations pointues pour fonctionner correctement.

Sur Android, les choses se compliquent encore : les smartphones ont des processeurs variés (comme les Snapdragon ou MediaTek), et l’émulateur doit s’adapter à ces différences tout en gérant des contraintes comme la batterie ou la chauffe. RPCSX-UI-Android, développé par l’équipe derrière le célèbre émulateur PC RPCS3, est une tentative de relever ce défi. Et avec sa dernière mise à jour (version v20250417), il commence à montrer des résultats prometteurs.

Pour faire tourner cet émulateur, il faut un smartphone bien équipé. On recommande un appareil avec au moins un processeur Snapdragon 8 Gen 1 (ou équivalent) et 8 Go de RAM. Les modèles comme le Samsung Galaxy S23, le Xiaomi 13 ou le OnePlus 11 sont de bons candidats, a minima. Mais même avec un smartphone puissant, tous les jeux ne tournent pas parfaitement : l’émulation PS3 sur Android en est encore à ses débuts.

Une mise à jour qui change la donne

Sorti début avril 2025, RPCSX-UI-Android remplace l’ancienne version Android de RPCS3 avec une interface plus intuitive et des performances optimisées. Quelques jours après son lancement, une mise à jour majeure a été publiée, apportant des améliorations concrètes. Parmi elles, un nouveau mappage d’entrée permet de jouer plus facilement sans manette physique. Si vous n’avez pas de contrôleur comme le GameSir G8 Plus (un excellent choix à 84,59 € sur Amazon en ce moment), vous pouvez utiliser les commandes tactiles de votre écran.

La mise à jour corrige aussi des bugs agaçants, comme des problèmes avec la barre de contrôle ou la mise à l’échelle du D-pad (la croix directionnelle). Résultat ? Une expérience plus fluide, même si tout n’est pas encore parfait. Sur Reddit, des utilisateurs rapportent de légers gains de performance, mais l’équipe de développement tempère : les grosses avancées arriveront avec les prochaines versions. En attendant, la fréquence des mises à jour est un bon signe : RPCSX-UI-Android pourrait bientôt devenir un incontournable.

Pour l’instant, RPCSX-UI-Android est disponible sur GitHub, où vous pouvez télécharger la dernière version. Attention, cependant : l’émulateur est encore en phase de développement. Certains jeux PS3, comme God of War III, tournent correctement sur des smartphones haut de gamme, mais d’autres plantent ou souffrent de ralentissements. Il faut aussi des fichiers de jeux (des ROM ou ISO), que vous devez obtenir légalement à partir de vos propres disques PS3.

Notez que cela peut être cool sur les consoles Android, type format Switch. On pense notamment à la Razer Edge, mais c’est loin d’être la seule, il y a aussi l’Ayaneo Pocket S2 et beaucoup de machines équipées d’une puce Snapdragon G3 Gen 3 ou autre.

Si vous êtes curieux, assurez-vous d’avoir un appareil puissant et un peu de patience pour configurer l’émulateur. Des tutoriels sur YouTube ou des discussions sur Reddit (notamment sur r/PS3 ou r/EmulationOnAndroid) peuvent vous guider.

