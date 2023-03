Oppo Find X5 : ce smartphone haut de gamme de 2022 est à moitié prix aujourd’hui

En 2022, la gamme Find X de Oppo en est à sa quatrième génération. Elle se décline en trois versions, dont le Oppo Find X5 est en forte baisse en ce moment sur Amazon. Si ce modèle a été commercialisé à 999 euros, il descend à 506 euros aujourd'hui, soit une réduction de près de 50 %.

Oppo s’est illustré en 2023 avec deux modèles sur le haut de gamme qui sont devenus phares : l’Oppo Find X5 Pro et l’Oppo Find X5. Moins fourni que la version Pro, ce dernier affiche tout de même des performances tout à fait respectables face à la concurrence. Et, aujourd’hui, cette offre vous permet de l’avoir près de 500 euros moins cher qu’à son lancement.

Qu’attendre du Oppo Find X5 ?

Le SoC Snapdragon 888

L’écran AMOLED à 120 Hz

Charge rapide très efficace

Au lieu de 999 euros à son lancement l’année dernière, le Oppo Find X5 est maintenant disponible en promotion à 506 euros sur Amazon. Il s’agit d’une version importée de Grande-Bretagne, pensez donc à vous équiper d’un adaptateur prise FR pour pouvoir le recharger.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Oppo Find X5. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter l' Oppo Find X5 au meilleur prix ?

Pour profiter pleinement du Oppo Find X5, vous pouvez trouver les meilleurs forfaits 5G du moment à cette adresse.

Des performances bien maitrisées

Si l’on peut reprocher à l’Oppo Find X5 d’embarquer un processeur de 2021, il n’en reste pas moins que ses performances sont très efficaces au quotidien. Le Snapdragon 888 apporte une compatibilité 5G, le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2 en plus d’une bonne fluidité au quotidien.

Comme pour les générations précédentes, l’ergonomie de ce smartphone est bien travaillée pour que vous n’ayez aucun mal à le manipuler au quotidien. Ses 196 grammes sont bien répartis et ce modèle se tient bien en main avec ses 72,6 x 160,3 x 8,7 mm de dimensions et surtout un revêtement satiné au dos. La finition reste haut de gamme et le constructeur a misé sur un design sobre, plutôt réussi. Le châssis pour sa part est en métal, ce qui amène de la solidité.

Un écran de toute beauté

L’Oppo Find X5 arbore une dalle AMOLED de 6,55 pouces qui affiche une définition de 2 400 x 1 080 pixels, du Full HD+ donc, avec un taux de rafraichissement pouvant atteindre jusqu’à 120 Hz. Cette définition peut paraitre en retrait, mais sa luminosité maximale de 800 nits fait la différence. L’écran reste clairement visible, même en plein soleil. La fluidité tout comme le confort sont aussi au rendez-vous.

Niveau photo, le capteur principal de 50 Mpx livre des clichés réussis avec beaucoup de détails aux tons naturels. Le grand-angle de 50 Mpx fait mieux que la concurrence (iPhone 13 et iPhone 13 Pro à l’époque de notre test) en mode macro. Le capteur selfie de 32 Mpx offre également une solution efficace dans la majorité des situations. Enfin, ce smartphone dispose d’une batterie de 4 800 mAh qui vous tiendra une journée. Ce modèle est compatible charge rapide à 80 W en plus d’une compatibilité charge sans fil de 30 W (et 10W pour la charge inversée).

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Oppo Find X5.

Afin de savoir quel smartphone premium correspond à vos besoins et votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones du moment sur Frandroid.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.