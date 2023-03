Envie de passer à la 5G ? Voici les meilleurs forfaits du moment (mars 2023)

Et si l'année 2023 était bien l'année de la 5G ? Nous avons sélectionné les meilleures offres du moment et le moins que l'on puisse dire, c'est que les prix sont en baisse.

Malgré les années, la 5G garde encore cette réputation de réseau cher et loin d’être indispensable. Cependant, son usage commence petit à petit à se démocratiser et les opérateurs font tout pour enfin faire adopter leurs offres, au point de sacrifier les prix. Bonne nouvelle donc pour les consommateurs qui peuvent enfin utiliser leur mobile dans les meilleures conditions de réseau (tout du moins en ce qui concerne les grandes agglomérations) Nous avons donc sélectionné pour vous les meilleures offres sans engagement du moment avec des prix jamais vus sur ce type de forfaits.

Les meilleurs forfaits 5G du moment

Orange : 140 Go à 20,99 euros par mois durant un an

Malgré les avancées chez la concurrence, Orange dispose encore du meilleur réseau mobile en France, surtout en ce qui concerne actuellement la 5G. Ce n’est d’ailleurs pas nous qui l’affirmons, mais bien l’Arcep qui place l’opérateur en tête dans ce domaine puisqu’il couvre déjà une bonne partie du territoire en antenne 5G, surtout dans les grandes agglomérations, et certifiée jusqu’à 240 Mb/s. Avec de tels débits, autant dire que vous ne serez pas lésé de ce que peut offrir votre mobile comme le streaming de vidéo 4K, la navigation fluide sur les réseaux sociaux ou même le jeu en ligne où que vous soyez. D’autant plus qu’avec 140 Go, il y a de quoi faire. Les appels sont bien évidemment illimités partout en France vers les mobiles et les fixes. Mais c’est aussi le cas depuis les zones Europe, DOM, Suisse et Andorre. C’est illimité aussi avec les SMS et les MMS depuis et vers ces mêmes localités.

Orange est aussi prévoyant pour les professionnels ou les personnes jonglant avec plusieurs appareils puisqu’il est possible, moyennant 5 euros par mois supplémentaires, d’obtenir une carte SIM supplémentaire pour, par exemple, l’utiliser avec une tablette, une box 4G/5G ou pourquoi pas un autre smartphone.

Le forfait 5G d’Orange de 140 Go sans engagement est disponible à 20,99 euros par mois la première année, puis passe à 32,99 euros par mois par la suite. Ce forfait est valable uniquement pour les nouveaux clients.

RED by SFR : 200 Go à 18,99 euros par mois

Dans le domaine de la 5G, RED by SFR est souvent l’un des opérateurs dont les offres sont les plus agressives. Celui-ci utilise naturellement le réseau de SFR. L’opérateur propose un forfait 5G sans engagement avec jusqu’à 200 Go de data en 5G à utiliser partout en France. Là encore, le débit peut se mesurer jusqu’à 1Gb/s grâce aux 2 828 sites 5G dotés d’une fréquence de 3,5 GHz.

Évidemment, les appels, SMS et MMS illimités sont de la partie en France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français.

L’offre en cours pour le forfait de 200 Go chez RED by SFR est à 18,99 euros par mois, mais cette fois-ci sans limites de temps et toujours sans engagement.

Les autres forfaits 5G : 130 Go pour 12,99 euros par mois chez Cdiscount, Auchan et NRJ

Voilà 3 opérateurs dits « virtuels » proposant la même offre sur leurs forfaits 5G : 130 Go pour 12,99 euros par mois, sans engagement et sans conditions de durée. Il faut dire que ces marques ont toutes été rachetés par Bouygues Télécom, il y a un peu plus de 2 ans et disposent naturellement du réseau de l’opérateur historique. Vous êtes donc,c assuré d’obtenir la même expérience en termes de performance réseau qu’avec un forfait B&You par exemple. L’avantage est surtout au niveau du prix puisqu’ils s’agit des forfaits 5G proposant le prix le plus bas pour ce type d’enveloppe de Go.

Avec eux, vous disposez également des appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Attention, vous ne devrez toutefois pas dépasser 3 heures par appel, dans la limite de 129 destinataires par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM.

Actuellement, les forfait mobile 5G de 130 Go de Cdiscount mobile, NRJ Mobile et Auchan Télécom sont tous disponibles à 12,99 euros par mois. Des prix qui ne bougeront pas, même après la première année.

Vous préférez rester sur la 4G ?

Forfaits 4G : quelles sont les meilleures offres sans engagement du moment ? (février 2023)

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

Les autres forfaits 5G

Ces offres ne sont pas à votre goût ? Alors, n’hésitez pas à consulter notre comparatif des meilleurs forfaits 5G du moment pour voir ceux qui vous conviennent plus.

Les meilleurs forfaits 5G RED Forfait 5G

160 Go Appels illimités 160 Go en France 4126 sites 5G 3,5 GHz

2759 sites 5G/4G partagé 18,99€ Découvrir SFR Forfait Mobile 5G

140 Go Appels illimités 140 Go en France 4126 sites 5G 3,5 GHz

2759 sites 5G/4G partagé 20,99€ 32,99€ Pendant 12 mois Découvrir Orange Forfait Mobile 5G

140 Go Appels illimités 140 Go en France 4511 sites 5G 3,5 GHz

311 sites 5G/4G partagé 20,99€ 32,99€ Pendant 12 mois Découvrir Tous les forfaits 5G

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.