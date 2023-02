Le TV QLED 4K 55 pouces de TCL (HDMI 2.1) revient à moins de 470 €

Envie de changer de téléviseur, sans payer le prix fort ? Nous avons ce qu’il vous faut : le TCL QLED760 de 55 pouces est bradé à 469 euros contre 649 euros à sa sortie.

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau téléviseur proposant une belle qualité d’image, TCL a de bons modèles dans son catalogue. Le constructeur est d’ailleurs réputé pour proposer des TV abordables sans pour autant négliger la fiche technique. Le modèle 55760 propose une dalle QLED compatible avec les meilleures normes vidéos, ou même avec le HDMI 2.1. Plus accessible que la plupart des téléviseurs QLED, ce modèle perd 180 euros sur son prix initial.

Les points forts de ce TV TCL

Sa dalle QLED (55 pouces) en 4K

Compatible 4K, HDR10, HDR10+, Dolby Vision

Le mode ALLM est de la partie

La présence de Google TV

Lancé à 649 euros, le téléviseur TCL 55QLED760 s’affiche en ce moment à 519 euros, mais grâce à l’ODR valable jusqu’au 31/03, il tombe à 469 euros sur le site Ubaldi.

Un TV QLED bien maîtrisé

TCL proposent des téléviseurs très réussis. On ressent d’ailleurs l’expertise sur le modèle 55QLED760 2022. Les bordures autour de la dalle sont fines pour laisser pleinement s’exprimer la dalle d’une diagonale de 55 pouces. Il dispose de pied de part et d’autre assez discret et s’adaptera plutôt bien à son environnement.

L’écran QLED offre par ailleurs une qualité d’images réaliste avec une belle restitution des couleurs, et même si ce n’est au niveau de l’OLED, c’est toujours mieux que du LCD. La qualité d’affichage est renforcée par la définition 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels), afin de fournir une belle finesse d’image. De plus, ce modèle est compatible avec les normes vidéo HDR10, HDR10+, et Dolby Vision, qui garantissent des détails plus précis dans les zones sombres et lumineuses pour un rendu plus dynamique. Et pour la partie audio, le TV embarque deux haut-parleurs de 10W chacun qui offrent une spatialisation stéréo Dolby Atmos.

Des fonctionnalités intéressantes

Pour les aficionados de jeux vidéo, ce TV ne sera pas vraiment optimisé pour. En effet, la dalle est limitée à 50 Hz et ne propose pas de la 4K avec un taux de rafraîchissement aussi élevé pour cette définition. Vous serez donc bloqué en 60 Hz sur PS5 ou Xbox Series X. Toutefois, vous apprécierez la présence de 2 ports HDMI 2.1 et aussi la présence de la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) qui permet de passer son TV en mode jeu automatiquement.

Pour ses TV de dernière génération, TCL propose l’OS de la firme Mountain View : Google TV. Celle-ci est tout aussi simple et fluide d’utilisation qu’Android TV, mais mise davantage sur la personnalisation. Elle met en avant des films et des séries qui semblent pertinentes pour vos goûts, en fonction des services auxquels vous êtes abonnés. Elle donne bien évidemment accès à de nombreuses applications comme Netflix, Prime Video, Disney+, MyCanal etc. De plus, vous n’avez qu’un mot à dire pour choisir le programme grâce à sa compatibilité avec l’assistant vocal virtuel Google Assistant. Elle intègre même la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

Le meilleur TV du moment

Si vous souhaitez découvrir les meilleures références que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures TV (QLED ou OLED) en 2023.

