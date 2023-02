Ecovacs Deebot N8 Black : ce robot aspire et lave pour moins de 300 euros

Le robot aspirateur Ecovacs Deebot N8 Black ne se contente pas d'aspirer toutes les saletés de vos sols : il est aussi capable de compléter son nettoyage grâce à un réservoir d'eau bien pratique. Pour l'essayer, le moment est tout choisi puisque son prix vient de baisser. Amazon le propose ainsi à 299 euros au lieu de 399 euros.

Pour se débarrasser de la corvée d’aspiration sans lever le petit doigt, miser sur un robot aspirateur reste la meilleure des solutions. Et si cette petite machine ronde est capable de laver le sol en plus de l’aspirer, c’est encore plus intéressant. C’est bel et bien le cas du modèle Ecovacs Deebot N8 Black, qui bénéficie d’ailleurs d’une promotion de 100 euros actuellement.

Les points forts du robot aspirateur Ecovacs Deebot N8 Black

Une puissance d’aspiration de 2 300 Pa

Un réservoir d’eau pour laver les sols

Une cartographie efficace

Initialement proposé à 399 euros, le robot aspirateur Ecovacs Deebot N8 Black est désormais proposé à 299 euros sur Amazon. Il s’agit d’ailleurs du prix le plus bas constaté sur la plateforme pour ce modèle.

Une cartographie précise pour ne manquer aucune pièce

Avant d’agir sur vos sols, le robot aspirateur Ecovacs Deebot N8 Black remplira une première mission : cartographier votre domicile. Via l’application Ecovacs, vous aurez ainsi accès à toutes les zones capturées par le robot, et même les subdiviser et les nommer selon vos besoins. Il sera aussi possible d’interdire certaines zones au robot : il vous suffira simplement de définir des barrières virtuelles pour ne pas qu’il s’y aventure.

Une fois cette tâche réalisée, l’Ecovacs Deebot N8 Black pourra dévoiler tous vos potentiels sur vos sols jonchés de saletés. Doté d’une puissance d’aspiration de 2 300 Pa, il ne fera qu’une bouchée de vos poussières et poils d’animaux sur vos moquettes, parquets et autres carrelages. D’ailleurs, il pourra surmonter des obstacles s’ils ne dépassent pas les 20 mm de hauteur au cours de son parcours. Mais ce n’est pas tout : muni d’une pompe à eau électronique innovante et d’un réservoir d’eau, le robot pourra peaufiner son nettoyage en lavant vos sols grâce à sa lingette intégrée. Mais pas de panique pour vos tapis : le robot sera capable de les éviter et même de doubler la puissance d’aspiration pour compléter le nettoyage malgré tout.

Une compatibilité avec les assistants vocaux

Si vous souhaitez que l’Ecovacs Deebot N8 Black travaille tout seul en votre absence, vous pourrez tout à fait lui donner des ordres via l’application de la marque. Sachez aussi que vous pourrez le contrôler à distance grâce à sa compatibilité avec les assistants vocaux Google Assistant et Alexa. Enfin, notez que le robot est fourni sans sa station d’auto-vidage, qui pourrait s’avérer utile pour recharger le robot et lui permettre de se vider tranquillement une fois sa tâche assurée.

