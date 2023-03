Aero 15 XD : ce laptop gamer avec dalle OLED et RTX 3070 profite d’une ristourne de 400 €

Si vous êtes à la recherche d'un nouveau PC portable puissant, vous avez sans doute remarqué que les prix de certains modèles atteignent des sommets. Heureusement, on retrouve de régulièrement de beaux déstockages, comme pour cet Aero 15 XD dont le prix passe de 1799,99 euros à 1399,99 chez Rue du Commerce.

Les PC portables de la gamme Gigabyte Aero sont essentiellement pensés pour les créateurs graphiques et les gamers. À savoir que Gigabyte revient souvent avec de nouvelles configurations quasi-identiques à la précédente, l’Aero 15 XD n’apporte que de légères modifications par rapport à l’Aero 15 XC. En ce moment, l’Aero 15 XD-73FR624SR profite d’une ristourne de 400 euros chez Rue du Commerce.

Ce qu’on aime dans l’Aero 15 XD-73FR624SR

L’écran OLED 4K compatible HDR

Intel Core i7 et la GeForce RTX 3070

Une autonomie décente

Au lieu de 1799,99 euros habituellement, l’Aero 15 XD-73FR624SR est maintenant disponible en promotion à 1399,99 euros chez Rue du Commerce.

Un écran OLED 4K qui nous fait de l’œil

Cette configuration du Gigabyte Aero 15 XD dévoile une dalle OLED de 15,6 pouces en résolution 4K UHD (3840 x 2160 pixels) et avec une certification Pantone X-Rite qui s’adresse aux créateurs graphiques pour qui la finesse des détails et de la colorimétrie est importante. Le rendu est également de toute beauté en gaming, en revanche, le taux de rafraîchissement ne dépasse pas les 60 Hz. Il faudra faire l’impasse sur l’ultra-fluidité, mais ça peut en valoir la peine si c’est pour profiter d’images fantastiques.

La dalle OLED offre des contrastes de couleur saisissants et des noirs ultra-profonds tout en assurant une luminosité puissante. Cet affichage permet par ailleurs d’avoir des angles de vision excellents. Enfin, l’intégralité de la palette de couleurs sRGB est couverte entièrement. Du côté de la connectique, nous avons une panoplie complète : trois ports USB-A 3.2, un port USB-C, un port HDMI 2.1, un port LAN, un port jack 3.5 mm, un mini port Display 1.4 et un lecteur de carte SD.

Un attirail de composants haut de gamme

Si ce laptop est séduisant à l’extérieur, il l’est tout autant à l’intérieur. Alors que les anciens Aero 15 fonctionnaient avec des processeurs AMD, le XD intègre un processeur Intel de la gamme Tiger Lake, un Core i7-11800H plus exactement. Celui-ci fonctionne avec 8 cœurs et 16 threads et propose une cadence allant de 2,3 GHz à 4,6 GHz en mode turbo boost pour des performances très élevées. Le CPU est assisté de 16 Go de RAM DDR4 cadencée à 3200 MHz et le stockage est assuré par un SSD NVMe M.2 de 1 To. Même avec tous ces composants, l’autonomie s’élève entre 8 et 9 heures grâce à une gestion efficace de l’énergie d’après la marque. Il faut s’attendre à une autonomie inférieure lors d’une sollicitation importante, nottament en jeu.

Du côté de la carte graphique, nous avons une Nvidia GeForce RTX 3070 Max-Q dont le TDP s’élève à 105 W. Elle n’offre pas la même puissance qu’une carte graphique pour PC Fixe, mais les performances restent excellentes, que ce soit pour le gaming ou les travaux graphiques. Finissons sur un point noir : la ventilation. L’accumulation de puissance dans la châssis génère énormément de chaleur, aussi l’aération doit tenir le rythme. Même si les composants les plus sensibles (SSD, GPU) sont protégés grâce à des coussins thermiques, les ventilateurs de cet Aero 15 XD sont plutôt lents à la détente, ce qui peut mener à de fortes chaleurs rapidement avant qu’ils ne décident de s’activer. Il sera donc pertinent de jouer avec les paramètres et d’installer les différentes mises à jour de drivers et firmwares poussées par la marque et ses partenaires pour améliorer son expérience.

Où trouver le top du laptop ?

