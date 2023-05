Voici le meilleur rapport capacité-prix côté SSD : 1 To pour 41 € seulement

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais PNY est un des leaders du marché de l'électronique. Il vend notamment des produits faisant usage de la mémoire flash : cartes mémoires, barrettes de RAM, cartes graphiques estampillées Nvidia et SSD SATA et NVMe. L'un des SSD SATA de PNY, le CS900, fait d'ailleurs l'objet d'une bonne affaire sur Cdiscount puisque le modèle de 1 To passe sous les 42 euros, ce qui n'arrive pas souvent.

Pour redonner un coup de jeune à votre PC, vous pouvez compter sur deux types de SSD interne : le SSD SATA et le SSD NVMe. C’est le premier modèle qui nous intéresse ici et, quand bien même, il est moins rapide que le SSD NVMe, il est plus robuste et beaucoup plus abordable. Il est même suffisant pour lancer des jeux. Le modèle CD900 de la marque PNY passe aujourd’hui sous les 42 euros, et s’impose donc comme étant le choix de la raison.

Le PNY CS900 en quelques points

Un bon débit pour un SSD SATA

Robuste et endurant

Le rapport capacité-prix est optimal

Au lieu d’un prix barré de 78,99 euros, le SSD PNY CS900 de 1 To est maintenant disponible en promotion à 41,46 euros sur Amazon. On trouve également le modèle 2 To à seulement 94,99 euros sur le site de Grosbill.

Une solution économique pour sauver votre PC

Les SSD NVMe sont les meilleurs SSD qui existent en termes de performances, environ 12 fois plus rapides que les SSD SATA, mais ils restent néanmoins un gros investissement. Ces modèles sont réservés aux consoles dernière génération et aux configurations très avancées. En général, un simple SSD SATA suffit amplement pour booster votre PC qui arrive en bout de course, et vous dépenserez deux à trois fois moins d’argent que pour un SSD NVMe.

Avec une vitesse de lecture de 535 Mo/s et d’écriture de 515 Mo/s, vous pourrez utiliser le PNY CS900 pour lancer vos logiciels, naviguer sur Internet et même jouer avec une bonne fluidité. Sans compter tout ce que vous pouvez y stocker grâce à sa capacité de 1 To. Ce SSD a un format de 2,5 pouces, vous pouvez donc l’installer directement sur la carte mère de votre PC et dans certains laptops, à l’exception des ultrabooks qui sont trop fins pour l’accueillir.

Un SSD pour être tranquille un long moment

Les SSD SATA sont en général plus robustes que les HDD et les SSD NVMe, la raison étant qu’ils sont conçus sans pièces mécaniques et qu’ils sont résistants aux chocs et aux vibrations. Le PNY CS900 est également particulièrement endurant avec un MTBF de 2 millions d’heures et 450 TBW. Le constructeur vous fait également profiter d’une garantie de 3 ans, ce qui témoigne de sa solidité. Enfin, ce SSD est peu énergivore, ce qui permet d’allonger un peu plus la durée de vie de la batterie, si vous utilisez un laptop.

Quand un PC présente des signes de fin de vie, on a tendance à en acheter un nouveau alors qu’en général le problème vient d’un disque dur interne saturé et qu’il suffit de remplacer ou d’ajouter un nouveau SSD. Pour une configuration d’entrée ou de milieu de gamme, le SSD SATA PNY CS900 est un bon choix, en plus d’être économique, et vous pourrez en profiter sur une longue durée.

