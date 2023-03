Avec 600 € de réduction, le Dell XPS 13 (i7 12e gen) devient une très bonne affaire

Fidèle à lui-même, Dell ne s'est pas trop aventuré sur le terrain des innovations et a préféré se reposer sur ses lauriers lors de la conception de ce Dell XPS 13. Par rapport au modèle précédent, rien de nouveau si ce n'est l'intégration d'un processeur Intel Core de 12e génération. Il n'empêche que le Dell XPS 13 est un ultrabook de bonne qualité et qu'il constitue une alternative intéressante au MacBook. De plus, son prix est en ce moment de 1099,01 euros au lieu de 1699,01 euros en boutique officielle.

Dell est la marque référence sur le marché des PC fixes et portables dédiés à la bureautique, sa réputation n’est plus à faire grâce à la fiabilité et à la robustesse de ses produits. Le Dell XPS 13 en est un bon exemple et même si la qualité est au rendez-vous, cet ultrabook aurait mérité plus qu’un simple refresh de son processeur. Si toutefois vous souhaitez mettre la main dessus, vous pouvez l’obtenir pour 600 euros de moins sur le site officiel.

Le Dell XPS 13 (9315) en quelques points

Un processeur Intel Core i7 de la 12e génération

Des haut-parleurs excellents

Des dimensions idéales pour le transporter

Au lieu de 1699,01 euros habituellement, le Dell XPS 13 est maintenant disponible en promotion à 1099,01 euros en boutique officielle.

Sobre et sans fioritures

Le Dell XPS 13 mérite sans conteste son label d’ultrabook grâce à son épaisseur de 14 mm, son poids plume et son autonomie couvrant toute une journée de travail. Avec son châssis sobre, mais en même temps élégant avec ses finitions argentées, il peut facilement faire penser à un MacBook. Malheureusement pour lui, sa connectique très limitée peut également faire penser à l’ultrabook d’Apple : on retrouve seulement deux ports USB-C. Même si des adaptateurs sont fournis avec le laptop, c’est trop peu pour un modèle bureautique.

L’écran InfinityEdge de 13,4 pouces est une dalle LCD en résolution Full HD+ (1920 x 1200 pixels) et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. À quasiment 1700 € le laptop, on aurait pu s’attendre à un meilleur framerate ou à de l’OLED, cet exemple parmi d’autres incarne la passivité de Dell face à la concurrence et c’est regrettable. Notez toutefois que vous pouvez obtenir un écran 4K+ tactile en option mais cela vous coûtera plus cher bien entendu. Lors de notre test, la luminosité maximale a été mesurée à 490 cd/m² et le rapport de contraste à 1828:1.

Des performances maîtrisées

À l’intérieur du Dell XPS 13, on retrouve un processeur Intel Core i7-1250U équipé de 10 cœurs et de 12 threads. Il est cadencé à 1,1 GHz en fréquence de base et peut atteindre 4,7 GHz en mode turbo boost. Ce processeur offre de performances plus que suffisantes pour la bureautique, notamment grâce à ses dix cœurs. Performances qui varient d’ailleurs selon la gestion thermique et celle-ci est bien assurée grâce à une dissipation efficace, la température n’a pas dépassé les 45° lors de notre test.

Le processeur est assisté par 16 Go de RAM LPDDR5 cadencée à 5 200 MHz pour exécuter vos tâches en toute fluidité et le stockage est géré par un SSD NVMe de 512 Go. La batterie à trois cellules de 51 Wh vous assurera une autonomie de 9 heures, assez pour une journée de travail, mais il faudra brancher le Dell XPS 13 pour vos occupations nocturnes. Vous pouvez au moins compter sur une recharge ultra-rapide qui remplit 80 % de la batterie en moins d’une heure d’après le constructeur.

Enfin, mention spéciale aux haut-parleurs, parmi les meilleurs sur le marché des laptop Windows et qui nous font profiter d’un son puissant et qualitatif !

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Dell XPS 13.

