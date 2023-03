Ce n’est pas tous les jours que l’on voit un laptop gamer avec une RTX 3070 à ce prix

Eh oui, il est plutôt rare aujourd'hui de trouver des PC portables destinés au gaming et dotés d'une RTX 3070 à moins de 1 000 euros. C'est pourtant bel et bien le cas actuellement avec le modèle Acer Nitro 5, que Cdiscount propose en promotion à 969 euros.

Si l’on souhaite opter pour un laptop gaming puissant, il est bien souvent préférable d’avoir un bon budget. Heureusement, certains modèles dotés de configurations performantes affichent un prix plutôt intéressant et, à vrai dire, inattendu. C’est, par exemple, le cas de l’Acer Nitro 5 AN517-54-527Z, qui intègre notamment une puce i5 de 11e génération, un SSD de 512 Go, mais aussi et surtout une RTX 3070. Et, le tout est proposé à moins de 1 000 euros.

Les points essentiels du laptop Acer Nitro 5

Une dalle FHD de 17,3 pouces et 144 Hz

Une RTX 3070 intégrée

Et une puce i5 de 11e gen + 8 Go de RAM + SSD de 512 Go

Actuellement, le PC portable gaming Acer Nitro 5 AN517-54-527Z, avec RTX 3070, est affiché au prix de 969 euros sur Cdiscount. Sachez toutefois que le laptop n’a aucun OS préinstallé, il faudra donc vous en charger de votre côté après votre achat.

Un grand écran confortable

Le PC portable gaming Acer Nitro 5 AN517-54-527Z marque tout d’abord des points par sa solidité. Doté d’un châssis noir robuste en aluminium et plastique, ce modèle a été conçu pour durer dans le temps. Toutefois, l’emmener partout avec vous pourrait s’avérer compliqué, puisqu’il pèse tout de même 3 kg. Il conviendra donc davantage à un usage sédentaire.

Autrement, ce laptop se destine tout à fait au gaming grâce à son grand écran de 17,3 pouces, qui profite d’une définition Full HD, mais aussi d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz : de quoi profiter d’une fluidité exemplaire au cours de chaque session de jeu. On pourra également compter sur un clavier doté d’un rétroéclairage RGB qui plaira aux amateurs des identités gaming très marquées. Les touches les plus utilisées par les joueurs, qui correspondent aux principales commandes de mouvement, sont quant à elle bien mises en évidence pour faciliter les combos.

Des performances de haute volée

L’autre atout de cet Acer Nitro 5, c’est bien évidemment cette RTX 3070, qui offre la possibilité de faire tourner des jeux gourmands avec un niveau de graphismes élevé. Côté processeur, on aura droit à une puce Intel Core i5-11400H, cadencée à 2,7 GHz (boost jusqu’à 4,5 GHz) et épaulée par 8 Go de mémoire vive. Ajoutons à cela un SSD de 512 Go, qui propose non seulement une capacité de stockage considérable, mais aussi des lancements plus rapides de votre machine ainsi que des temps de chargements réduits. Une telle configuration sera naturellement gourmande en énergie : mieux vaut donc garder le chargeur sous la main, d’autant plus que ce PC portable a vocation à rester installé sur votre bureau. De son côté, la marque annonce une durée d’utilisation de 8 heures, mais celle-ci variera bien sûr en fonction de vos usages.

Pour finir, côté connectique, l’Acer Nitro 5 intègre un port HDMI, un port USB-C 3.2 Gen 2 (avec supports Thunderbolt 4 et DisplayPort Alt Mode), deux ports USB 3.2 Gen 1, un port LAN et une prise combo casque/micro. Vous pourrez ainsi connecter plusieurs périphériques pour étoffer votre setup.

