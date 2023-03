Bose Solo Soundbar II : une barre de son simple, efficace et pas chère

Si vous souhaitez mettre la main sur une barre de son efficace et peu chère, et que vous n'avez pas besoin de technologies supplémentaires qui feraient grimper le prix, vous pourrez opter pour la Bose Solo Soundbar Series II, qui est désormais proposée à 159 euros au lieu de 199 euros sur Boulanger.

Le son est bien souvent le principal point faible de la majorité des téléviseurs, y compris les plus onéreux. Les barres de son viennent heureusement régler ce souci et permettent de décupler la qualité sonore de nos TV. Si certains modèles accumulent les technologies permettant de profiter d’effets surround et d’une plus grande immersion, d’autres offrent une fiche technique plus simple, ce qui permet d’ailleurs de faire considérablement baisser le prix de la barre de son. C’est le cas de la Bose Solo Soundbar Series II, dont le tarif ne dépasse pas les 160 euros actuellement.

Ce qu’il faut savoir sur la Bose Solo Soundbar Series II

Un modèle compact

De bonnes performances acoustiques, avec un décodage Dolby

Compatible Bluetooth

Initialement affichée à 199 euros, la barre de son Bose Solo Soundbar Series II est désormais proposée à 159 sur Boulanger.

Un design minimaliste et un modèle facile à installer

La barre de son Bose Solo Soundbar Series II pourra tout à fait s’intégrer dans chaque intérieur grâce à son design minimaliste et dénué de fioritures. On pourra naturellement profiter de la qualité de fabrication de Bose, qui n’est plus à prouver. Ce modèle se fera également discret puisqu’il est compact : il ne mesure que 54,8 cm en largeur, ce qui permet de le placer très facilement sous un TV de 50 pouces, par exemple. Avec sa hauteur de 8 cm, la barre de son n’empiètera pas non plus sur l’image diffusée par le téléviseur. Si vous le souhaitez, vous pourrez aussi fixer la Solo Soundbar Series II au mur grâce au support prévu à cet effet. Vous n’aurez d’ailleurs aucun mal à la porter durant cette manœuvre puisqu’elle ne pèse que 1,69 kg.

Des performances suffisantes

La Bose Solo Soundbar Series II embarque deux haut-parleurs orientés de manière à diffuser largement le son dans votre pièce. Les performances acoustiques seront également assurées par un décodage Dolby, qui promet une expérience d’écoute plus réaliste et plus riche. Un mode Dialogue est également de la partie : il se chargera de rendre les mots prononcés à l’écran plus intelligibles, sans ajuster le volume du téléviseur. En revanche, ici, pas de Dolby Atmos ni de technologie DTS:X, qui offrent un environnement sonore en 3D permettant de renforcer l’immersion. Bose a ici choisi de miser sur la simplicité et sur une seule mission : offrir une meilleure qualité sonore que celle proposée nativement par les TV. Par ailleurs, la barre de son ne s’accompagne pas de caisson de basses, habituellement utile pour profiter de basses plus profondes. Cependant, Bose propose tout de même un mode « Bass », qui permet d’obtenir plus de profondeur.

Enfin, la Bose Solo Soundbar Series II pourra aussi être utilisée comme une enceinte puisque grâce au Bluetooth, elle pourra diffuser les musiques et les podcasts présents sur votre smartphone. Côté connectique, on aura simplement droit à une entrée optique. Pas de port HDMI, donc.

Si vous souhaitez comparer la Bose Solo Soundbar Series II avec d’autres références que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures barres de son en 2023.

