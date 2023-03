Realme GT Neo 3 : ce flagship killer perd 200 € de son prix de lancement

Si vous recherchez un smartphone performant et pas trop cher, le Realme GT Neo 3 est un bon investissement. Il est même actuellement proposé en promotion à 399 euros contre 599 euros à sa sortie.

La gamme GT Neo de Realme est une belle réussite, et cela se confirme avec le troisième modèle. Ce smartphone fait peu de concessions sur sa fiche technique, et met le paquet sur les performances et la charge rapide. Aujourd’hui, il devient plus intéressant encore grâce à cette remise de 200 euros sur son prix initial.

Les points forts du Realme GT Neo 3

Une dalle AMOLED FHD+ de 120 Hz

Un SoC qui offre de grandes performances et sans chauffe

Une charge rapide efficace : 80 W

Lancé à 599,99 euros, le Realme GT Neo 3 (charge 80 W, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage) affichait 498,50 euros comme prix récent le plus bas jusqu’à maintenant sur Amazon, mais aujourd’hui, on peut le trouver à seulement en promotion 399,99 euros.

Un smartphone performant, qui se charge rapidement

Le Realme GT Neo 3 est un smartphone milieu de gamme qui garantit une expérience très fluide au quotidien, grâce à la puce MediaTek 8100 couplée à 8 Go de RAM, une puce plus puissante que le bon vieux Snapdragon 888. Avec cette configuration, le GT Neo 3 parvient à offrir des performances de très haute volée : que ce soit pour une utilisation classique comme de la navigation web ou poussée pour jouer à des jeux 3D en qualité optimale, le tout en restant suffisamment froid pour être utilisé grâce à son dissipateur de chauffe. Il est même compatible avec la 5G.

L’expérience utilisateur est fluide notamment grâce à son écran AMOLED de 6,7 pouces en FHD+ rafraîchis à 120 Hz pour une navigation agréable. Pour tenir la cadence, Realme intègre une batterie de 5 000 mAh. Vous pourrez tenir toute une journée avec une utilisation intensive, ou deux si votre utilisation est modérée. Si une déclinaison existe avec une charge de 150 W, ici ce modèle propose une charge rapide de 80 W qui, d’après la marque, récupère 50 % d’autonomie en 12 minutes.

Un module photo efficace, mais…

Pour la partie photo, le téléphone de Realme dispose d’un capteur principal très efficace dans de nombreuses situations. Le mode portrait est aussi de bonne facture ainsi que le mode nuit dans la plupart des cas. Ce dernier peine toutefois à se démarquer face à la concurrence en raison de l’absence d’un téléobjectif.

Quant au design, le Realme GT Neo 3 joue la carte de la discrétion, du moins si vous choisissez le coloris noir. Autrement, vous aurez droit à une ambiance « racing » sur ce modèle GT. Son apparence est loin d’être décevante, avec son écran aux bordures fines où l’on retrouve un poinçon situé en haut à gauche qui loge le capteur selfie.

Retrouvez notre test sur le Realme GT Neo 3 pour avoir plus de détails.

Afin de comparer le Realme GT Neo 3 avec les autres références sur le même segment tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 400 euros en 2023.

