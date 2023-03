En ce moment, Amazon propose la meilleure offre pour l’iPhone 14 Pro d’Apple

Il est souvent compliqué de dénicher de bonnes promotions sur l'iPhone 14 Pro, l'un des derniers fleurons d'Apple. Heureusement, ce smartphone premium bénéficie enfin d'une belle réduction sur Amazon, qui le propose actuellement à 1 179 euros au lieu de 1 329 euros.

L’année dernière, Apple a dévoilé sa très attendue gamme d’iPhone 14. Mais si les nouveautés de l’iPhone 14, le modèle classique, ont été très peu nombreuses, celles de l’iPhone 14 Pro ont été, au contraire, très remarquées. Apparition du Dynamic Island et du mode Always-On, des performances toujours plus élevées, un écran de qualité… Difficile de lui trouver des points faibles. Son dernier atout en date est sans conteste son prix, qui profite actuellement d’une rare promotion.

Les atouts de l’iPhone 14 Pro

Une dalle OLED lumineuse avec l’Always-On et Dynamic Island

Une puissante puce A16 Bionic

Un smartphone très efficace pour la vidéo

Initialement proposé à 1 329 euros, l’iPhone 14 Pro est désormais affiché à 1 179 euros sur Amazon, et ce, dans tous ses coloris.

Un design riche en nouveautés

À première vue, l’iPhone 14 Pro semble tout à fait similaire à son prédécesseur, l’iPhone 13 Pro, au niveau de son apparence. Pourtant, plusieurs nouveautés sont venues améliorer le design de l’actuel fleuron d’Apple. La traditionnelle encoche a ainsi été troquée contre une pilule dans laquelle sont logés la caméra selfie et le capteur Face ID. Mais, ce n’est pas tout : la zone de cette pilule, appelée « Dynamic Island » est tout simplement un nouveau centre de notifications d’activités d’Apple. Ainsi, diverses animations y prennent vie lorsqu’un appel est en cours ou encore quand un minuteur est lancé.

L’autre grande nouveauté du design de cet iPhone, c’est bien l’Always-On, que l’on trouvait avant exclusivement sur les Apple Watch. Ainsi, si la fonction est activée, l’écran ne s’éteindra jamais et pourra afficher certaines informations importantes, comme l’heure et la date. Autrement, on pourra toujours profiter de l’excellente qualité de fabrication d’Apple, avec des finitions maîtrisées et un acier inoxydable brillant et résistant. L’écran n’est pas en reste avec sa dalle OLED de 6,1 pouces (soit un format très confortable pour une prise en main très facile), qui a surtout l’avantage de proposer un rendu très fidèle des couleurs et une très bonne luminosité. Ajoutons à cela un taux de rafraîchissement pouvant grimper jusqu’à 120 Hz, pour une excellente fluidité dans l’affichage.

Une puissance bien présente

Côté performances, l’iPhone 14 Pro se démarque grâce à sa puissante puce A16 Bionic, que l’on trouve également dans les entrailles de l’iPhone 14 Pro Max. Comme nous l’avons remarqué dans notre test, les performances ont été décuplées par rapport à l’ancienne génération. Cette puce offre une prestation parfaite, tant au niveau de ses performances, de la chauffe et de sa stabilité dans le temps. L’autonomie sera tout aussi costaud puisque le 14 Pro promet une journée complète d’utilisation, y compris avec le mode Always-On activé. Seul bémol ici : la lenteur de la recharge. Comptez 30 minutes de patience pour gagner 50% de charge avec un adaptateur de 20 W (non inclus).

Enfin, pour ce qui est de ses capacités en photo, l’iPhone 14 Pro a accueilli un plus grand capteur pour l’appareil photo principal grand-angle : on a ainsi droit à 48 mégapixels au lieu de 12 mégapixels. Un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un téléobjectif x2 très convaincant ainsi qu’un téléobjectif x2 sont également présents, de même que le capteur LiDAR. Pour faire simple, l’iPhone 14 Pro capturera des clichés très nets aux couleurs bien retranscrites. Toutefois, le résultat sera semblable à ce qu’on pouvait obtenir avec l’iPhone 13 Pro. L’iPhone 14 Pro sera par ailleurs très fort en vidéo : les séquences produites en 4K HDR seront vraiment réussies. Mention spéciale pour le mode Action, mode extrême de stabilisation vidéo, qui est très impressionnant.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPhone 14 Pro.

Si vous voulez acheter un smartphone Apple, mais que vous ne savez pas lequel choisir, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide qui vous permettra de trouver le meilleur iPhone possible en 2023.

