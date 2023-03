Si vous recherchez un forfait mobile 140 Go, c’est celui-là le moins cher du moment

Coriolis Télécom fait souvent de bonnes promotions sur ses forfaits. Actuellement, l'opérateur propose une offre sans engagement de 140 Go pour 12,99 euros par mois seulement. C'est le moins cher du moment pour cette quantité de data.

Si les forfaits mobile dotés d’une grande enveloppe de données 4G nécessitent le plus souvent de dépenser une grosse somme d’argent tous les mois, certains opérateurs proposent heureusement des offres intéressantes qui permettent de faire de grosses économies. C’est, par exemple, le cas de Coriolis Télécom, un opérateur virtuel qui a dévoilé un forfait mobile 4G de 140 Go pour seulement 12,99 euros par mois pendant six mois. Cela en fait le forfait 140 Go le moins cher du moment.

Les principaux détails du forfait Coriolis Télécom

140 Go de 4G en France Métropolitaine, dont 16 Go utilisables en Europe et dans les DOM

Appels, SMS et MMS illimités

La qualité du réseau de SFR

Actuellement, le forfait mobile 4G 140 Go sans engagement de Coriolis Télécom est proposé à 12,99 euros par mois pendant 6 mois. Le tarif mensuel passera ensuite à 15,99 euros par mois. Sachez également qu’une option 5G est aussi disponible pour 5 euros de plus par mois.

Une très grande quantité de données 4G

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Coriolis Télécom n’est pas avare en données 4G : son forfait mobile « Brio Liberté » met en effet à disposition une enveloppe de 140 Go, ce qui vous permettra de naviguer sur Internet autant que vous le souhaitez, de jouer à des jeux en ligne ou encore de regarder des contenus en streaming. Vous aurez aussi la possibilité de faire du partage de connexion avec plusieurs de vos appareils si besoin, dans les situations où la connexion Wi-Fi laisse à désirer — ou si vous n’êtes pas chez vous. Vous pourrez ainsi éviter tous les petits soucis de connexion que l’on a tendance à subir avec l’ADSL à la maison. Cependant, même s’il y a très peu de chance que vous parveniez à épuiser toute cette quantité de 4G avant la fin du mois, le débit sera réduit au-delà de ces 140 Go.

Et si vous avez calé un voyage en Europe ou dans les DOM, notez que vous aurez droit à une enveloppe de 16 Go de 4G depuis ces territoires pour pouvoir continuer à utiliser votre forfait hors de la France métropolitaine de manière confortable. Il s’agit là d’une enveloppe décomptée du forfait de base et non proposée en plus : il faudra donc veiller à vérifier combien de données il vous reste après votre voyage.

La qualité du réseau de SFR

Par ailleurs, ce forfait Coriolis Télécom comprend aussi les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Toutefois, il y a quelques conditions à respecter : 3h maximum par appel, dans la limite de 99 destinataires maximum par mois.

Enfin, Coriolis Télécom étant un opérateur virtuel qui a été racheté en 2021 par SFR, les utilisateurs de ce forfait pourront profiter de la qualité du réseau de l’opérateur français. Ce dernier couvre 95 % de la France métropolitaine.

Comment conserver son numéro ?

Notez d’abord que vous devrez rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Et si vous voulez conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO : on vous explique comment le récupérer ici. En faisant ainsi, le changement d’opérateur se fera sans coupure.

Les forfaits similaires du moment

Si vous souhaitez découvrir les autres meilleures offres du moment en matière de forfait mobile, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparateur des forfaits 4G sans engagement ci-dessous.

