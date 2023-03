Comment regarder gratuitement les séries HBO (Game of Thrones) avec le Pass Warner d’Amazon Prime Video ?

Ça y est : le pass Warner a débarqué sur Prime Video. Les 30 premiers jours, les abonnés Amazon Prime pourront ainsi avoir accès gratuitement aux contenus de HBO, Discovery Channel, Cartoon Network et bien plus. Le prix mensuel passe ensuite à 9,99 euros par mois.

De l’accord signé entre Amazon Prime Video et Warner Bros Discovery, est né un sésame qui devrait ravir les fans de séries et de cinéma : le Pass Warner, qui débarque ce jeudi 16 mars 2023 sur la plateforme de streaming américaine. Celles et ceux qui s’abonneront pourront ainsi avoir accès aux contenus des chaînes HBO, Eurosport 1 et 2 ou encore Cartoon Network. Et, pour attirer les futurs abonnés, Prime Video a prévu une offre découverte totalement gratuite.

Les points essentiels du Pass Warner

Tout le contenu HBO, Warner TV, Discovery Channel, Eurosport…

Un abonnement sans engagement avec essai gratuit

Et, même certains contenus en 4K

Dès ce jeudi 16 mars, le Pass Warner sur Amazon Prime Video est proposé à 9,99 euros par mois, sans engagement. La plateforme propose toutefois une offre d’essai de 30 jours gratuits jusqu’au 3 avril prochain.

Notez que pour profiter du Pass Warner, vous devez être abonnés à Amazon Prime : l’abonnement coûte 6,99 euros par mois, ou 69,90 euros par an. Sachez que là aussi, vous aurez droit à 30 jours offerts.

Un large contenu pour moins de 10 euros par mois

Comme l’a indiqué le compte Twitter Warner Bros France, le Pass Warner comporte tous les contenus diffusés par la chaîne américaine HBO, ainsi que ceux des 12 chaînes de Warner Bros. Récemment, les abonnés Prime Video ont d’ailleurs pu avoir un aperçu d’une des dernières grandes productions de HBO, la série événement The Last of Us, adaptée du jeu vidéo du même nom. Le Pass Warner donnera évidemment accès aux autres séries phares de la chaîne américaine, comme Game of Thrones, Les Sopranos, Sex and the City ou encore The Wire. L’occasion de rattraper ces productions cultes. Les récentes séries comme Chernobyl, Succession, The White Lotus, House of the Dragon ou encore Euphoria seront aussi disponibles.

Outre HBO, le pass vous permettra également de visionner les chaînes Warner TV, Toonami, Adult Swim, Eurosport 1 et 2, Boomerang, Cartoon Network (Rick and Morty, Robot Chicken, Young Justice, Adventure Time, Steven Universe), Boing, CNN, TCM Cinéma ainsi que les chaînes Discovery (Discovery Channel, ID et Discovery Science). Sachez que si le catalogue sera proposé en HD, certaines séries seront aussi proposées en 4K, comme Game of Thrones.

Mais pour vous donner une idée, ça veut aussi dire :

– Game of Thrones en 4K

– House of the Dragon

– The White Lotus

– Euphoria

– The Gilded Age

– Chernobyl

– True Blood

– Sex & the City

– Rick & Morty

– Harley Quinn… Vous allez regarder quoi en premier ? — Prime Video France (@PrimeVideoFR) March 13, 2023

Une mise en ligne progressive

Pour profiter du catalogue complet du Pass Warner, il faudra s’armer de patience. En effet, le lancement se fera en deux temps : dès ce jeudi 16 mars, les abonnés auront accès au contenu des chaînes HBO, Warner TV, Toonami et Adult Swim. Puis, à partir du 3 avril, les contenus d’autres chaînes du groupe comme Eurosport, Boomerang, Cartoon Network, CNN, TCM Cinéma ou encore les chaînes Discovery feront leur arrivée sur Prime Video.

Si vous souhaitez comparer les offres de Prime Video avec celles d’autres sites, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide permettant de déterminer quelle est la meilleure plateforme de streaming pour vous.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.