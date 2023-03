Ce puissant laptop gaming avec Ryzen 7 + RTX 3070 est 900 € moins cher aujourd’hui

Si les gamers exigeants souhaitent miser sur une machine puissante pour faire tourner leurs titres favoris, certains d'entre eux n'ont pas le budget pour en acquérir une. Heureusement, certaines références très performantes bénéficient de grosses promotions. Par exemple, c'est aujourd'hui le cas du Lenovo Legion 5 Gen 7 (15" AMD), dont le prix passe de 2 199 euros à 1 299 euros sur le site officiel de la marque.

Lenovo est une marque qui compte dans le secteur des laptops dédiés au gaming. En effet, le constructeur propose des machines aux configurations solides, qui permettent de faire tourner les titres les plus gourmands, ainsi que les triple A sans aucun accroc, à l’image du Lenovo Legion 5 Gen 7 (15″ AMD). Ce modèle est d’habitude proposé à un prix très élevé, mais une réduction de 900 euros vient considérablement adoucir la facture.

Les points essentiels du Lenovo Legion 5

Une dalle IPS Full HD de 15,6 pouces rafraîchie à 165 Hz

Combo Ryzen 7 6800H + RTX 3070 + 16 Go de RAM

Un SSD de 1 To pour du gros stockage

Initialement affiché à 2 199 euros, le PC portable gaming Lenovo Legion 5 Gen 7 (15″ AMD) est désormais proposé à 1 299 euros sur le site officiel de la marque grâce au code promo MARCH.

Si vous souhaitez opter pour une référence moins chère, mais tout de même puissante, vous pouvez choisir l’IdeaPad Gaming 3i de Lenovo, avec un i5-12450H et une RTX 3060, qui est disponible à 849 euros au lieu de 1 399 euros, toujours grâce au code promo MARCH.

Un laptop aux performances solides

Le principal atout du Lenovo Legion 5 se trouve dans ses entrailles. Ce laptop gaming est doté d’une configuration très solide, qui promet des performances de pointe à chaque partie. Il intègre tout d’abord un puissant processeur AMD Ryzen 7 6800H octo-core cadencé à 3,2 GHz (boost jusqu’à 4,7 GHz) et épaulé par 16 Go de mémoire vive. Pour la partie graphique, on peut compter sur une RTX 3070. Avec une telle fiche technique, vous pourrez faire tourner les jeux les plus gourmands et les triple A sans aucun problème, et ce, dans les meilleures conditions graphiques pour des parties bien réactives et à l’immersion assurée.

Par ailleurs, le Lenovo Legion 5 s’accompagne d’un SSD NVMe au format M.2 de 1 To. Non seulement vous bénéficierez d’une énorme capacité de stockage, mais vous pourrez aussi profiter de lancements rapides de votre machine et de temps de chargement considérablement réduits, ce qui promet une fluidité exemplaire au cours de chaque session. Notez également que ce Legion 5 embarque Windows 11.

Un écran réactif

Autre bon point du Lenovo : son écran. En effet, ce dernier propose une dalle IPS Full HD (1 920 x 1 080 pixels) de 15,6 pouces, soit une diagonale plus que confortable pour ne louper aucun détail dans vos parties. Surtout, cette même dalle est rafraîchie à 165 Hz, ce qui permet de profiter d’un affichage très fluide, une qualité primordiale durant les combos, notamment. On a aussi droit à une compatibilité avec les technologies AMD FreeSync et Nvidia G-Sync, qui se chargeront de limiter le phénomène de tearing (ou déchirure d’écran), ainsi que les saccades qui peuvent perturber une partie, en synchronisant le taux de rafraîchissement de l’écran avec le nombre d’images délivrées par la carte graphique.

Autour de cet écran, on aperçoit un design plutôt sobre, avec un châssis noir qui est même doté de charnières pour pivoter l’écran à 180°. Son clavier dispose par ailleurs d’un rétroéclairage RVB. Sur l’arrière, on retrouve un système de ventilation qui le rend plutôt massif, d’autant que cette belle bête affiche tout de même 2.4 kg sur la balance. Concernant sa connectique, celle-ci est plutôt fournie avec 3 ports USB-A 3.2, 1 port USB-C 3.2, deux DisplayPort 1.4, un port HDMI 2.1, un port Ethernet et un port casque/micro.

Si vous souhaitez jeter un coup d’œil à la concurrence et comparer d’autres modèles avec le Lenovo Legion 5, vous pourrez toujours consulter notre guide des meilleurs PC portables gamer du moment.

