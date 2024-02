Garmin Venu 2 : la montre connectée adorée des sportifs perd 130 € de son prix

La Garmin Venu 2 est une montre connectée qui permet de garder la forme au quotidien grâce à ses moult capteurs et mesures précises. Aujourd’hui, on la trouve à 270 euros contre 399 euros à son lancement.

Les montres connectées de Garmin sont réputées pour mettre en avant un suivi sportif complet et des fonctionnalités poussées côté santé. La société propose d’excellentes références dans ce domaine, mais il faut souvent payer le prix fort. Fort heureusement, au bout de quelque temps, certains modèles se négocient bien moins cher qu’à leur sortie : c’est le cas du modèle Venu 2 qui perd plus de 130 euros de son prix.

Quelques mots sur la Garmin Venu 2

Le design tout en sobriété

Le suivi des exercices efficaces et les mesures de santé précise

Plus d’une semaine d’autonomie

Lancée à 399,99 euros, la montre connectée Garmin Venu 2 est actuellement en promotion à 270 euros sur le site Rue du Commerce.

Idéale pour une utilisation sportive

Avec son look discret, la Garmin Venu 2 est pourtant une montre orientée sport. Elle ne donne pas la possibilité de passer des appels, mais elle est surtout adaptée pour les sportifs et sportives. Elle propose des fonctionnalités abouties, telles que l’estimation de l’âge physique ou le « Body Battery », un genre de coach virtuel qui vous donnera des conseils sur votre repos et les séances de récupération.

Bien entendu, elle est capable de comptabiliser vos nombres de pas, mais également mesurer en continu votre fréquence cardiaque grâce à un cardiofréquencemètre. Le suivi GPS de la montre est par ailleurs très efficace et précis. On apprécie particulièrement ses capacités d’analyses poussées. Vous pouvez ainsi prendre connaissance de votre rythme cardiaque, de votre niveau de stress, tout en surveillant votre sommeil, votre taux d’oxygénation du sang, votre niveau d’hydratation ou encore votre respiration.

Un look soigné et une autonomie généreuse

Du côté de son design, elle prend une forme arrondie classique avec un écran de 1,3 pouce de diamètre avec des bordures en métal cranté tout autour. Assez imposante avec ses 45 mm de diamètre, elle est tout de même agréable à porter, grâce à son poids de 49 g. L’écran utilise par ailleurs une dalle Amoled, ce qui garantit une belle qualité d’affichage. Et pour vous donner à fond pendant vos activités sans craindre de l’abimer, l’écran est protégé par du Gorilla Glass 3 et la montre est certifiée 5 ATM et pourra être utilisée sous la pluie, lors de vos treks ou même en pleine séance de natation.

Quant à l’autonomie, Garmin annonce jusqu’à 11 jours d’utilisation pour sa Venu 2 en « mode classique ». Les prédictions de la marque sont avérées proches de nos résultats lors de notre test. Avec l’écran always-on désactivé et le mode ne pas déranger la nuit, la Garmin Venu 2 tient 9 jours avant qu’elle ne tombe à court de batterie. On a donc bien affaire à une montre endurante.

