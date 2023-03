Ce PC portable sous AMD Ryzen à moins de 350 € est idéal pour les budgets serrés

Si vous cherchez un laptop simple et efficace pour de la bureautique sans pour autant épuiser vos toutes économies, vous devriez vous tourner vers le PC portable HP 15s-eq2082nf, qui propose une configuration intéressante pour 349 euros au lieu de 399 euros chez Cdiscount.

Si certaines personnes veillent à acquérir un laptop puissant pour exécuter diverses tâches nécessitant une bonne puissance, d’autres ont non seulement des attentes moins élevées, mais surtout un budget plus restreint. Heureusement, il existe tout de même plusieurs modèles d’entrée de gamme qui ont plusieurs atouts à faire valoir tout en étant abordables. C’est par exemple le cas du PC portable HP 15s-eq2082nf, dont le prix vient justement de passer sous la barre des 350 euros.

Les points essentiels de ce PC portable HP

Une dalle Full HD de 15,6 pouces

Combo Ryzen 3 + 8 Go de RAM + SSD de 128 Go

Une autonomie d’une journée

Initialement affiché à 399 euros, le laptop HP 15s-eq2082nf est désormais proposé à 349 euros chez Cdiscount.

Une diagonale d’écran pratique

Minimalisme et sobriété ont été les maîtres mots de HP lors de la conception de son modèle 15s-eq2082nf. On a ainsi droit à un châssis mat gris sans fioritures, avec des finitions plutôt soignées. Le PC portable a aussi l’avantage d’être compact et plutôt léger, malgré son grand écran : il ne pèse en effet que 1,6 kg, et son épaisseur ne dépasse pas les 1,7 cm. Vous pourrez donc le glisser dans un sac et l’emporter avec vous en déplacement sans qu’il ne soit trop encombrant et massif.

Concernant son écran, le HP 15s-eq2082nf embarque une dalle Full HD de 15,6 pouces, une diagonale plus que confortable pour travailler efficacement sans devoir coller son nez sur l’écran pour voir chaque détail affiché. Les bordures qui encadrent cet écran sont d’ailleurs plutôt fines, ce qui rend l’utilisation nettement plus agréable.

Une configuration suffisante pour des tâches simples

Côté performances, le HP 15s-eq2082nf est propulsé par un processeur AMD Ryzen 3 5300U, cadencé à 2,6 GHz (boost jusqu’à 3,8 GHz) et épaulé par 8 Go de mémoire vive. Bien sûr, ce n’est pas la plus puissante des configurations, et elle ne vous permettra pas d’éxecuter des tâches gourmandes, comme le lancement de jeux ou du montage vidéo, avec une rapidité et une fluidité exemplaire. Mais, cette puissance sera tout à fait suffisante pour enchaîner les tâches de bureautique plus simples, ou pour naviguer confortablement sur le web. Le HP 15s-eq2082nf a également l’avantage d’intégrer un SSD de 128 Go, qui vous permettra de profiter de lancements rapides de votre machine ainsi que de temps de chargement considérablement réduits.

Enfin, côté autonomie, la marque promet 9,5 heures d’autonomie, ce qui devrait vous permettre de tenir durant une journée de travail, même si la batterie pourrait se vider plus vite en fonction de la nature de vos usages. Veillez dans tous les cas à garder votre chargeur près de vous. Ce chargeur dit rapide est d’ailleurs censé vous faire gagner 50 % de batterie en 45 minutes. Concernant la connectique de ce PC portable, on pourra compter sur un port USB-C, deux ports USB-A, un port HDMI 1.4 et une prise combinée casque/micro.

Retrouvez le laptop HP 15s-eq2082nf à 349 € chez Cdiscount

