Nothing Phone (1) : ce smartphone lumineux est à son meilleur prix grâce à un code promo

Le Nothing Phone (1) se démarque clairement de la concurrence grâce à son dos qui s'illumine à la réception des notifications. Si cette technologie originale vous fait de l'œil, vous pouvez aujourd'hui acheter le smartphone de Carl Pei en promotion, puisqu'il est en ce moment vendu à 334 euros au lieu de 469 euros sur AliExpress.

Avec son design décalé et futuriste, le Nothing Phone (1) est considéré comme un OVNI sur le marché des smartphones. En effet, le dos de ce modèle atypique est incrusté d’une myriade de LED qui s’illuminent dès la réception d’une notification. Une originalité qui permet clairement au Phone (1) de se démarquer de la concurrence. Son autre point fort ? Son prix, qui baisse de 150 euros grâce à une réduction doublée d’un code promo.

Le Nothing Phone (1) en quelques mots

Le glyphe, son principal atout

Un écran OLED de 6,55 pouces + 120 Hz

Une puissante puce Snapdragon 778G+

Initialement proposé à 469 euros, le Nothing Phone (1) (8 + 128 Go) est désormais affiché à 320 euros sur AliExpress grâce au code promo AEFR80, mis en place pour l’anniversaire du site marchand. Notez que le produit est envoyé depuis un entrepôt français.

Un véritable smartphone atypique

Cela n’échappera à personne : le Nothing Phone (1) est un smartphone atypique qui ne ressemble à aucun autre. Ccette originalité s’explique par son dos transparent sous lequel s’étalent de petites LED capables de dessiner en rythme des motifs calqués sur les sons et notifications du smartphone. On appelle ça le Glyphe, et il faut dire que sa présence a une réelle utilité au quotidien. Vous pourrez même utiliser les glyphes en mode silencieux si vous ne supportez pas le sound design.

Autrement, on a là un smartphone dont la silhouette a quelques points communs avec celle de l’iPhone d’Apple, avec ses fines bordures autour de l’écran, ses tranches plates et ses bords arrondis. Le Nothing Phone (1) sera par ailleurs plutôt léger avec son poids de 193,5 g, malgré ses dimensions généreuses (159,2 x 75,8 x 8,3 mm). Une légèreté qui s’explique notamment par la conception en aluminium du smartphone.

Des caractéristiques plutôt premium

Le Nothing Phone (1) a beau ne pas dépasser les 500 euros, il se dote tout de même d’une fiche technique comportant plusieurs éléments empruntés aux smartphones premium. On a d’abord droit à une dalle OLED Full HD+ de 6,55 pouces qui bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, soit l’assurance d’une excellente fluidité dans l’affichage des images. Une qualité qui aide à se consoler de la faible luminosité dont souffre le smartphone. Côté performances, le smartphone est propulsé par une puce de milieu de gamme, le Snapdragon 778G+, gravée en 6 nm et épaulée par 8 Go de mémoire vive. Une configuration qui assure de bonnes performances en jeu : les titres en 3D pourront être lancés sans accroc, mais sans pousser les graphismes au maximum. Gare aussi à la chauffe que pourrait occasionner certaines parties.

Côté photo, le Phone (1) se défend plutôt bien avec son capteur principal grand-angle de 50 Mpx (f/1,88) avec stabilisation optique et électronique de l’image, et son ultra grand-angle de 50 Mpx (f/2,2) avec stabilisation électronique. Le capteur principal permettra d’obtenir des clichés au piqué correct et avec assez de détails. Une perte de netteté peut toutefois être remarquée lorsque la lumière commence à baisser. Enfin, concernant son autonomie, le Nothing Phone (1) se montre plutôt endurant puisqu’il est capable de tenir une journée complète, voire une journée et demie avec un usage modéré. La recharge sera de son côté un poil lente.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Nothing Phone (1).

