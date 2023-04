L’Asus Vivobook S14 avec écran OLED + i7 12e gen est à un super prix chez Cdiscount

Pour moins de 1 000 euros, on peut trouver d'excellents ordinateurs portables dédiés à la bureautique (c'est un peu plus compliqué pour le gaming). Si vous êtes plutôt adepte de montage photo et vidéo, alors cette configuration de l'Asus Vivobook S14 avec un écran OLED du plus bel effet pourrait vous convenir. D'autant plus que son prix passe de 999,99 euros à 819,99 euros grâce à une promotion sur Cdiscount.

Après un succès sur les TV, les écrans OLED ont débarqué sur les PC portables et, plus récemment encore, sur les consoles portables (coucou la Switch OLED). Les laptops avec un écran OLED sont certes plus chers, mais l’investissement vaut le coup quand on se retrouve devant une dalle aux contrastes infinis et aux noirs ultra-profonds. En ce moment, les joies de l’OLED sont plus abordables avec l’Asus Vivobook S14 OLED N3402 qui profite d’une ristourne de 180 euros.

L’Asus Vivobook S14 OLED N3402 en quelques points

Un magnifique écran OLED

Le processeur Intel Core i7 de la 12e génération

Taillé pour les travailleurs avec sa transportabilité et sa charnière à 180°

Au lieu de 999,99 euros habituellement, l’Asus Vivobook S14 OLED N3402 est maintenant disponible en promotion à 819,99 euros chez Cdiscount.

Un écran magnifique pour les pros de l’image

Commençons par le gros point fort de cet Asus Vivobook S14 OLED N3402 : son écran OLED qui offre l’une des meilleures technologies d’affichage du marché avec des contrastes sublimes et des noirs parfaits. La dalle offre également une excellente définition pour un 14 pouces puisque nous sommes sur du WQXGA+ (2 880 x 1 800 pixels). Le taux de rafraîchissement s’élève quant à lui à 90 Hz et la colorimétrie couvre la totalité du spectre DCI-P3.

Si vous avez l’habitude de faire du montage ou de la retouche d’image, vous apprécierez la finesse des détails et la précision des couleurs. On voit également par la conception de son châssis que cet Asus Vivobook S14 est spécialement adressé aux travailleurs. La finition métallique offre un design sobre et classique et son épaisseur de 18,9 mm ainsi que son poids de 1,5 kg lui permettent d’être qualifié d’ultrabook. Enfin, la charnière s’ouvrant jusqu’à 180° se révèle pratique pour partager votre écran durant une réunion.

Des performances efficaces grâce à Core i7

L’Asus Vivobook S14 OLED N3402 en a dans le capot grâce à son processeur Intel Core i7-12700H, l’une des dernières générations de processeur et parmi les plus performants. Équipé de 14 cœurs et de 20 threads et cadencé jusqu’à 4,7 GHz, il vous permettra d’accomplir quasiment toutes vos demandes sans baisse de performances, allant de la navigation à la lecture vidéo, et il ne craint pas non plus le multitâche avec ses 16 Go de RAM DDR4. Enfin, le stockage est géré par un SSD NVMe M.2 de 512 Go.

Le GPU installé avec le processeur, l’Intel Iris Xe Graphics, n’oriente pas ce laptop vers le gaming, mais vous pourrez sûrement faire tourner quelques jeux peu gourmands en ressource. Au niveau de la connectique, nous avons une panoplie plutôt complète avec notamment deux ports USB-C, un port HDMI, un port USB-A 2.0 et un port USB-A 3.2. Enfin, le constructeur ne donne aucune donnée concernant l’autonomie, sauf que ce laptop dispose d’une batterie « longue durée » de 70 Wh.

Nous n’avons pas testé cette configuration, mais si vous voulez vous faire une idée sur la gamme des Asus Vivobook S14, lisez notre test complet sur l’Asus Vivobook S14 S432F.

Afin de comparer l’Asus Vivobook S14 OLED N3402 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs PC portables à moins de 1 000 euros.

