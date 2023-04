L’indispensable pompe à air électrique de Xiaomi est quasi à moitié prix aujourd’hui

Les adeptes de la mobilité douce comme les conducteurs de voiture et de deux-roues se doivent d'avoir une pompe à air électrique. Non seulement cet accessoire gonfle sans effort vos pneus en quelques minutes, mais il vous permet également de contrôler leur pression sans passer par une station-service. Aujourd'hui, la pompe à air électrique 1S de Xiaomi est proposée à 32,80 euros au lieu de son prix conseillé de 59,99 euros.

Vous pouvez désormais remiser votre pompe à air manuelle au garage, la pompe à air électrique 1S de Xiaomi remplira le même office et fait bien plus encore, et ce, sans effort. Le constructeur chinois propose ici un accessoire indispensable, car en plus d’être pratique et transportable, il garantit votre sécurité sur la route, que vous soyez au volant ou au guidon. Aujourd’hui, cette pompe à air électrique profite d’une réduction de près de 30 euros sur son tarif conseillé.

Les atouts de la pompe à air électrique 1S de Xiaomi

Les cinq modes de gonflage prédéfinis

Une pompe à air à transporter partout avec soi

Contrôle également la pression de vos pneus

Au lieu de 59,99 euros habituellement, le Mi Portable Air Pump 1S est maintenant disponible en promotion à 32,80 euros chez AliExpress grâce à une remise immédiate et 6 euros offerts dans le panier, à raison de 3 euros tous les 15 euros d’achat.

Une pompe à air pratique et pas du tout encombrante

On dirait bien que Xiaomi se taille une réputation, pas seulement sur le marché de la high-tech puisque l’un de ses produits faisant en ce moment un gros carton n’est autre qu’une pompe à air électrique. Cet accessoire polyvalent vous permet de gonfler, mais aussi de contrôler la pression des pneus de votre vélo, trottinette, scooter, moto, voiture et même de vos ballons ! Pour l’utiliser, il vous suffit de relier le tuyau de gonflage entre la pompe et le pneu, et de choisir parmi les cinq modes de gonflage disponibles jusqu’à une pression de 10,3 bars (150 PSI).

L’un des gros atouts de cette pompe est sa transportabilité. Contrairement à une pompe à air manuelle, elle tient dans la poche ou dans un sac et peut être emmenée partout où vous allez. Ça a le mérite de dépanner en cas de crevaison inopinée au milieu de nulle part, de plus, la pompe à air électrique 1S est équipée d’une ampoule LED qui vous permet de l’utiliser dans la nuit noire. Cet accessoire dispose également d’une batterie de 2000 mAh et la recharge via un câble USB-C dure moins de trois heures.

Des performances efficaces

Ne vous fiez pas à sa petite taille, la pompe à air électrique 1S de Xiaomi est particulièrement performante. Ce modèle serait plus efficace de 45 % que son prédécesseur selon son constructeur. Dans la pratique, cette pompe est capable de regonfler jusqu’à 5 pneus de voiture, 6 pneus de moto, 8 pneus de vélo et jusqu’à 41 ballons en une seule charge. L’opération ne prend que quelques minutes, que ce soit pour un vélo ou pour une voiture. Vous n’avez pas non plus à garder les yeux rivés sur l’écran pendant tout le gonflage, la pompe s’arrête automatiquement une fois la pression désirée atteinte.

Cette pompe à air est livrée avec une valve à air, une aiguille amovible, le manuel d’utilisation et un étui de rangement. En revanche, cette version chinoise n’est pas livrée avec son câble USB-C. Testée pour assurer une durabilité et une sécurité maximale, cette pompe est parée pour vous suivre sur vos longs trajets.

