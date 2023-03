Asus Zenfone 9 : le meilleur smartphone compact premium est 240 € moins cher

Asus est plutôt connu pour ses laptops dédiés à la bureautique, mais sachez qu'il propose également des smartphones dans son catalogue. On a d'un côté les ROG Phone qui sont des véritables smartphones pour gamers et, de l'autre, les Asus Zenfone qui regroupent des références haut de gamme. Il se trouve d'ailleurs que le dernier modèle en date, le Zenfone 9, profite des promotions anniversaire d'AliExpress pour faire passer son prix de 799 euros à seulement 559 euros.

Après un Asus Zenfone 8 convaincant et qui a obtenu la note de 8/10 lors du test de notre rédaction, le constructeur taïwanais a renouvelé le tir avec l’Asus Zenfone 9 qui a reçu la même note de notre part. Nous avons là un excellent smartphone compact, que ce soit au niveau de ses performances, son autonomie ou de son écran de bonne facture. Il est en ce moment plus accessible grâce aux 13 ans d’AliExpress et profite d’une ristourne de 30 % chez le marchand chinois. Rassurez-vous, ce smartphone est livré depuis la France.

L’Asus Zenfone 9 en quelques points

Un petit format très pratique

Un écran AMOLED haut de gamme

Un processeur parmi les plus puissants

Une autonomie exemplaire

Au lieu de 799 euros habituellement, l’Asus Zenfone 9 est maintenant disponible en promotion à 559 euros chez AliExpress grâce à une remise immédiate 160 euros et au code promo AEFR80 qui rajoute 80 euros de réduction supplémentaire.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Asus Zenfone 9. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter l' Asus Zenfone 9 au meilleur prix ?

Une dalle AMOLED pas laide du tout

La première chose qui fascine chez l’Asus Zenfone 9 est sa taille, autant de puissance derrière un écran de seulement 5,9 pouces… D’expérience, on sait que les smartphones compacts font des compromis, surtout au niveau de la batterie. Il n’en est rien ici puisque l’autonomie de l’Asus Zenfone 9 peut atteindre facilement une journée et demie et affiche même un score de 17h25 selon notre protocole de test ViSer. La recharge rapide est limitée à une puissance de 30 W. C’est en deçà de ce que propose la concurrence chinoise, mais cela reste honnête.

L’écran a quant à lui de quoi séduire, nous avons là une dalle AMOLED qui apporte un très haut niveau de contraste et des noirs parfaits, et ce, dans une définition Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels). Le taux de rafraîchissement adaptatif peut s’élever jusqu’à 120 Hz, rendant la navigation, le visionnage de contenus ou le gaming fluide et agréable à regarder. La luminosité atteint un pic de 729 cd/m² et la quasi-totalité du spectre DCI-P3 est couverte. On peut seulement pester sur les bordures du front et du menton, plus épaisses que les bordures latérales.

L’excellent Snapdragon 8+ Gen 1 au programme

Pour son dernier Zenfone, Asus a décidé de taper fort et de l’équiper avec le SoC haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8+ Gen 1. Il s’agit du même processeur équipant les Samsung Galaxy Fold 4 et Flip 4. L’Asus Zenfone 9 peut donc se vanter d’être une bête de puissance, surtout pour le gaming, nous avons d’ailleurs fait tourner Fortnite en qualité Épique à 60 FPS lors de notre test et le smartphone n’a montré aucun signe de fatigue. Le seul point noir est que la chauffe est bien présente avec ce processeur. Dans la version 128 Go de l’Asus Zenfone 9, il est assisté par 8 Go de RAM LPDDR5.

L’appareil photo est cependant moins reluisant puisqu’il s’appuie sur seulement deux capteurs arrière, dénotant un manque de polyvalence. Nous avons un capteur principal de 50 Mpx (f/1,9) et un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2) avec un champ de vision de 113°. L’Asus Zenfone 9 aurait mérité un téléobjectif en plus, à l’instar de ce que fait Samsung Galaxy depuis quelques années ou Google Pixel. Les photos ne sont pas non plus catastrophiques, mais on voit que le traitement d’images fait le minimum syndical. Enfin, l’Asus Zenfone 9 est capable de filmer jusqu’en Full HD 60 FPS, là aussi, il se retrouve en infériorité face à la concurrence qui est déjà passée à la 4K, voire à la 8K.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Asus Zenfone 9.

Afin de comparer l’Asus Zenfone 9 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones du moment.

Nos confrères de Numerama lancent Watt Else, leur newsletter dédiée à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici pour être certain de recevoir le prochain numéro !