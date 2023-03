Philips Hue White & Color : 40 % de réduction sur le pack de 3 ampoules connectées

Pionnier en matière d'éclairage connecté, Philips Hue n'a cessé de séduire avec ses gammes d'ampoules, de lampes et de rubans LED changeant de couleur et d'intensité au fil de vos envies. Le constructeur néerlandais propose à la vente plusieurs packs de démarrage ou pour compléter votre écosystème d'éclairage connecté. Parmi ceux-là, ce pack comprenant trois ampoules connectées et un pont Hue disponible pour 109,99 euros au lieu de 179,99 euros sur Rue du Commerce.

Parmi les différents segments de la domotique, l’éclairage connecté est l’une des solutions les plus pratiques pour améliorer son quotidien. On ne parle pas seulement d’ampoules qui changent de couleur juste pour faire joli, vous pouvez également programmer des routines, les contrôler à distance et même réaliser des économies d’énergie. Vous pouvez toujours sauter le pas en profitant d’une promotion sur ce pack d’ampoules connectées Philips Hue qui profite d’une réduction de 40 %.

Les atouts de l’éclairage connecté Philips Hue

Des ampoules proposant 16 millions de couleurs et 50 000 nuances

Simple d’installation et d’utilisation

Compatible avec les assistants vocaux

Au lieu de 179,99 euros habituellement, le pack Philips Hue White & Color Ambiance est maintenant disponible en promotion à 109,99 euros chez Rue du Commerce.

On trouve également le duo de lampes Philips Hue Go White & Color Ambiance en promotion à 99,99 euros au lieu de 149,99 euros chez le même marchand.

Un éclairage coloré pour différentes ambiances

Ce pack Philips Hue comprend trois ampoules connectées White & Color Ambiance ainsi qu’un pont Hue qui est le cœur de votre écosystème connecté. Grâce à ce dernier vous pourrez connecter et contrôler jusqu’à 50 ampoules et accessoires et personnaliser votre éclairage, des routines et des minuteries. Vous pouvez par exemple simuler une présence humaine dans votre chez-vous en programmant une routine d’éclairage si vous comptez vous absenter un long moment. Ça aura le mérite de réduire le risque de cambriolage.

Concernant les ampoules, elles sont dotées d’une douille E27 et affichent une durée de vie de 25 000 heures, vous serez donc tranquille plusieurs années avant de les remplacer. Ce sont aussi pas moins de 16 millions de couleurs et 50 000 nuances, les possibilités de personnalisation sont immenses, que ce soit pour instaurer une ambiance studieuse, festive ou romantique. Sachez également que la consommation de ces ampoules est relative à la couleur et à la luminosité, mais que dans tous les cas elles consomment moins qu’une ampoule traditionnelle.

Simples et pratiques d’utilisation

Après avoir connecté vos ampoules au pont Hue, vous pouvez maintenant les contrôler depuis votre smartphone grâce à l’application de Philips Hue. Tout se passe au bout de vos doigts, mais aussi avec votre voix puisque l’écosystème est compatible avec les assistants vocaux Google, Siri et Alexa. Vous pouvez même remplir votre ensemble avec d’autres accessoires de la même marque, tel qu’un détecteur de mouvement qui allumera vos ampoules lorsque vous entrerez dans une pièce.

Plusieurs possibilités vous sont offertes, et ce grâce au protocole ZigBee avec lequel fonctionne le pont Hue. Celui-ci présente d’ailleurs deux avantages sur la simple connexion Wi-Fi : sa portée est plus grande et elle est beaucoup plus économe en énergie. Alors, même si l’utilisation du pont n’est pas obligatoire si vous avez moins de dix accessoires connectés, ceux-là pouvant fonctionner avec l’application seule, elle est vivement encouragée.

Et pour les Philips Hue Go ?

La Philips Hue Go est une lampe polyvalente que vous pouvez emmener partout avec vous, sur votre terrasse ou au camping par exemple, pour éclairer votre tente de ses 16 millions de couleurs. Étant donné qu’elle fonctionne avec le Bluetooth, elle n’a pas besoin du hub pour fonctionner. Cette lampe nomade peut fonctionner trois heures avant de devoir être rechargée.

Afin de comparer le pack Philips Hue White & Color Ambiance avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparatif sur les différentes ampoules connectées du marché.

