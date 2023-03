OnePlus 11 : l’un des meilleurs flagships de 2023 perd déjà quasi 30 % de son prix

La flambée des prix touche presque tous les secteurs et même la Tech n'y échappe pas. On retrouve d'ailleurs de plus en plus de smartphones haut de gamme parus ces derniers mois dépassant de loin les 1 000 euros. Mais, certaines marques s'évertuent encore à commercialiser des flagships à un prix plus raisonnable, comme c'est le cas du OnePlus 11, sorti récemment et qui affiche déjà un prix en forte baisse grâce à AliExpress : 609 euros au lieu de 849 euros.

À chaque début d’année, OnePlus lance son tout nouveau fleuron sur le marché et en cette année 2023, c’est la 11e génération qui est à l’honneur. Si l’on peut penser de prime abord que le OnePlus 11 peinerait à s’imposer dans le segment des smartphones haut de gamme, il a pourtant de sacrés arguments, dont le SoC le plus puissant à ce jour et un rapport qualité-prix imbattable. Rapport qualité-prix qui est d’ailleurs encore meilleur aujourd’hui avec cette réduction de 240 euros.

Le OnePlus 11 en quelques points

Un très bel écran AMOLED à 120 Hz

L’incroyable SoC Snapdragon 8 Gen 2

Une autonomie olympique

Au lieu de 849 euros habituellement, le OnePlus 11 (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 609 euros chez AliExpress grâce au code promo AEFR80. Le smartphone est livré depuis un entrepôt français du marchand chinois.

Un écran 2K de toute beauté

Itération du OnePlus 10 Pro au niveau du design, le OnePlus 11 ne révolutionne pas le genre. Reste que les finitions sont de qualité et que l’on sent qu’on a vraiment un smartphone premium entre les doigts. Mais, l’élément le plus agréable visuellement est son écran AMOLED de 6,7 pouces qui nous offre des contrastes infinis et des noirs parfaits. Avec sa résolution en QHD+ (3216 x 1440 pixels) et son taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, on peut sans conteste dire qu’on a là un des meilleurs écrans du marché.

Le module photo a quant à lui subi quelques petits changements tel que l’abandon du format rectangulaire pour celui, plus classique, du rond. Nous retrouvons trois capteurs arrière : un capteur principal grand-angle de 50 Mpx (f/1,8), un ultra grand-angle de 48 Mpx (f/2,2) et un téléobjectif x2 de 32 Mpx (f/2,0). Disons que les clichés ne sont pas catastrophiques et que le téléobjectif est même à la hauteur, le problème est que le grand-angle et l’ultra grand-angle sont inégaux avec parfois un traitement d’image aux fraises.

Le Snapdragon 8 Gen 2, le SoC le plus puissant du moment

OnePlus a sorti la grosse Bertha pour son dernier flagship et elle prend la forme du SoC le plus puissant du marché actuellement, le Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Ce processeur allie un haut niveau de performances et d’efficience énergétique, déroute par sa puissance brute et son efficacité en gaming. Genshin Impact et Fortnite n’auront aucun mal à tourner en qualité graphique maximale, ce SoC est même précurseur d’une petite révolution : le ray-tracing dans le jeu mobile. Dans cette version de 128 Go, ce processeur est assisté de 8 Go de RAM LPDDR5X.

Quelques épisodes de surchauffe sont tout de même à prévoir, durant une session de jeu ou pendant la recharge du smartphone. Concernant la batterie, sa capacité est de 5 000 mAh et grâce à l’efficience énergétique du processeur, nous avons une autonomie d’un jour et demi, voire deux jours selon votre utilisation. Autant dire qu’il faut se démener pour le faire chuter à 0 % en une journée. La recharge rapide à 100 W vient porter le coup de grâce à la concurrence (coucou Samsung !) et permet de refaire le plein en une vingtaine de minutes.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le OnePlus 11.

Afin de comparer le OnePlus 11 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones haut de gamme du moment.

