À seulement 119 €, le Realme 9 est le moins cher des smartphones 5G du moment

Le Realme 9 propose non seulement la compatibilité avec le réseau 5G, mais aussi une fiche technique équilibrée pour un prix mini. Aujourd’hui, il devient encore plus accessible en passant de 259,99 euros à sa sortie à seulement 119 euros.

Au vu de son segment tarifaire, il faut bien s’attendre à faire quelques concessions sur le Realme 9. Pour ce tarif, le téléphone propose tout même un grand écran fluide, une puce efficace pour les tâches du quotidien donnant au passage accès au réseau 5G, sans oublier une bonne autonomie. Tous ces arguments font de lui un smartphone à recommander, surtout qu’aujourd’hui, il coûte 140 euros de moins qu’à sa sortie.

Les points forts du Realme 9 5G

Un grand écran de 6,6 pouces rafraîchis à 120 Hz

Un SoC entrée de gamme efficace au quotidien

Une grosse batterie pour être à l’aise toute une journée

Avec un prix à 259,99 euros, le Realme 5G (4 + 64 Go) voit son prix chuter à seulement 119 euros sur le site d’AliExpress.

Un joli design pour ce prix

Pour moins de 120 euros, il est important de souligner le design soigné sur le Realme 9 5G. Le téléphone est percé d’une bulle dans le coin supérieur gauche, adopte un dos en plastique avec quelques reflets et à l’esthétique plutôt sobre. Avec 191 g sur la balance et sa finesse de 8,5 mm, le realme 9 5G est agréable à utiliser au quotidien, même avec sa grande diagonale de 6,6 pouces. Cette dernière affiche de fines bordures hormis au niveau du menton.

Au dos, le téléphone dévoile un capteur principal de 50 mégapixels, contre 108 mégapixels sur la version 4G. On peut donc s’attendre un piqué un peu moins bon sur les clichés, mais qui devrait convenir aux utilisateurs peu exigeants. Avec de bonnes conditions de luminosité, le Realme 9 5G devrait bien s’en sortir. D’autres capteurs sont à l’arrière, dont un macro et un capteur aidant pour les clichés en noir et blanc, n’en attendez donc pas grand-chose. La caméra selfie propose du 16 mégapixels.

Efficace et endurant

Pour en revenir sur la face avant, le smartphone de Realme s’appuie sur un écran LCD avec une définition Full HD+. L’absence de l’OLED se fait ressentir, mais l’écran est de bonne facture et est capable en plus d’afficher du 120 Hz pour plus de fluidité. Du côté de l’animation, on a droit à une puce légèrement plus puissante pour la version 5G : le Snapdragon 695 couplé à 4 Go de RAM. Avec une telle configuration, le smartphone n’est évidemment pas taillé pour le gaming, mais il se montrera relativement fluide au quotidien au moment d’exécuter des tâches simples (navigation web, réseaux sociaux…). À noter, la puce apporte la compatibilité avec la 5G.

Enfin, au niveau de l’autonomie, l’appareil se montre endurant et solide avec une batterie de 5 000 mAh. Vous pourrez utiliser le smartphone une journée et demie, voire deux jours selon votre utilisation. Par contre, le téléphone ne dispose pas de charge rapide, il faudra attendre un bon moment avant que le téléphone soit complètement rechargé à bloc.

Si vous souhaitez comparer le Realme 9 5G avec les autres références sur le même segment tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros en 2023.

