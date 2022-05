Le Realme 9 est là, gare à ce futur champion de l’entrée de gamme

Voici les Realme 9 et 9 5G, deux téléphones plus différents que leurs noms le laissent entendre. L'un propose de l'Oled, l'autre du LCD, l'un intègre une puce un peu plus puissante, l'autre se rattraper sur sa finesse et sa légèreté. On vous résume tout.

Realme continue son ascension irrésistible en nos vertes contrées et après avoir lancé les Realme 9i, 9 Pro et 9 Pro Plus, la marque chinoise dévoile ce jeudi 12 mai ses Realme 9 et Realme 9 5G. Attention toutefois, malgré leurs noms très proches, ces deux téléphones d’entrée de gamme n’ont pas grand-chose à voir. On fait le point pour que vous vous y retrouviez.

Realme 9 : le bon équilibre sur le papier

Le Realme 9 suit assez logiquement le Realme 8, tout en se positionnant sur une grille tarifaire légèrement plus élevée. En effet, il a gagné près de 30 euros par rapport à son petit frère.

Cela n’empêche pas la proposition d’être tout aussi intéressante. À commencer par son écran Oled 90 Hz Full HD+ de 6,4 pouces, dont le constructeur affirme qu’il pourrait atteindre les 1000 cd/m² de luminosité, un chiffre très élevé qui permet concrètement de ne jamais être gêné par la luminosité ambiante, même en plein cagnard.

Côté design aussi, on peut signaler que Realme semble avoir appris de ses errances et a eu la riche idée de laisser tomber le dos avec le slogan de la marque écrit en énorme, pour un rendu plus sobre avec un coloris uni. Il propose par ailleurs une prise jack 3,5mm. Vous aurez le choix entre blanc, noir ou doré.

Realme 9 // Source : Realme Realme 9 // Source : Realme Realme 9 // Source : Realme

Toujours sur le plan du design, le téléphone propose une protection Corning Gorilla Glass 5 pour prémunir son écran des rayures, toujours un bon point pour un téléphone sous les 300 euros. Il est en outre doté d’une épaisseur contenue (7,99mm) et d’un poids relativement léger (178 grammes). Cela n’a pas empêché Realme d’intégrer une belle batterie de 5000 mAh, alimentée par une charge de 33W, capable d’afficher 50% d’autonomie en 31 minutes environ selon Realme.

En photo, le Realme 9 s’appuie sur un capteur de 108 mégapixels, le Samsung ISOCELL, censé assurer une qualité d’image convenable pour un smartphone à ce prix. Il intègre également un capteur ultra grand angle et un capteur macro.

Le téléphone est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 680, dont le CPU octo-core est gravé en 6nm, de quoi assurer un gain non négligeable en autonomie sur le papier. La puce est aidée de 6 à 8 Go de RAM et peut monter jusque 13 Go de « RAM dynamique ». Comprendre par là qu’elle pourra puiser dans la ROM (moins rapide) pour gagner un peu en vitesse d’exécution.

Realme 9 5G : LCD, mais puce plus puissante

Passons à la version 5G. Celle-ci a pour elle un processeur légèrement plus puissant, le Snapdragon 695 5G, mais elle lâche du lest sur la partie photo et écran. En effet, la dalle est ici plus grande, 6,6 pouces et plus rapide, 120 Hz, mais on troque la technologie Oled pour du LCD. N’allons pas pour autant le clouer au pilori, mais il apparaîtrait prudent d’attendre les tests avant de se jeter dessus. En effet, certains écrans LCD sont très réussis, tandis que d’autres se montrent plutôt décevants.

Realme 9 5G // Source : Realme Realme 9 5G // Source : Realme

Sur la photo, le téléphone passe à un capteur un peu moins doté puisque celui-ci affiche 50 mégapixels au compteur. On peut donc escompter un piqué un peu moins bon sur les clichés, même si le gros du travail sera effectué par la puce. Les autres capteurs arrières sont un macro et un capteur aidant pour les clichés en noir et blanc, n’en attendez donc pas grand-chose. La caméra selfie propose du 16 mégapixels.

Pour le reste, téléphone plus gros oblige, on perd un peu en finesse et en légèreté : on passe à 191 grammes et 8,5mm d’épaisseur. Cela reste dans les limites du raisonnable pour une dalle 6,6 pouces. La batterie conserve sa grande capacité de 5000 mAh.

Prix et disponibilités des Realme 9

Grille tarifaire du Realme 9 :

Prix recommandé de 279,99€ pour le modèle 6 Go + 128 Go de stockage ;

Prix recommandé de 299,99€ pour le modèle 8 Go + 128 Go de stockage.

Grille tarifaire Realme 9 5G :

Prix recommandé de 259,99€ pour le modèle 4 Go + 64 Go ;

Prix recommandé de 279,99€ pour le modèle 4 Go+ 128 Go – disponible uniquement sur le marché allemand.

