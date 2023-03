Cdiscount propose une superbe offre pour ce laptop gaming avec RTX 4060 + i5 12e gen

Les premiers laptops équipés d'une RTX de la génération 4000 ont fait leur entrée sur le marché en début d'année avec des tarifs rarement vus. Comme aujourd'hui avec le MSI Katana 15 doté d'une RTX 4060 dont le prix passe de 1 399,99 euros à 1 199,99 euros sur Cdiscount.

Plus performantes et trois fois moins énergivores que la génération précédente, les cartes graphiques RTX 4000 ont réussi à crever le plafond de verre imposé par les excellentes RTX 3000. Avec un tel GPU, vous pourrez jouer sans problèmes à tous les derniers titres AAA ainsi qu’à ceux encore à venir, encore faudrait-il y mettre le prix. Mais certaines configurations profitent de temps en temps de promotions, c’est notamment le cas de ce MSI Katana 15 doté d’une RTX 4060 avec en ce moment une réduction de 200 euros.

Le MSI Katana 15 B12VFK-241XFR en quelques points

Une GeForce RTX 4060 avec un TGP de 105 W

Une dalle avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz

Un processeur i5 12e génération avec 16 Go de RAM

Au lieu de 1399,99 euros habituellement, le MSI Katana 15 B12VFK-241XFR est maintenant disponible en promotion à 1199,99 euros chez Cdiscount.

Ce que vaut vraiment la RTX 4060

Une des difficultés dans la conception d’un laptop gamer est de pouvoir faire rentrer tous les composants dans un châssis comme si c’était une partie de Tetris, et ce en permettant une bonne circulation de l’air. Mais avec une RTX 4060, il faut s’attendre à de la chauffe à forte utilisation et à une autonomie plutôt faible, même si le TDP du GPU est de seulement 105 W. Un premier atout dans cette carte graphique est que même si elle consomme moins d’énergie que les modèles précédents, elle envoie au niveau des performances.

Quand bien même la RTX 4060 n’est dotée que de 8 Go de VRAM GDDR6 (la RTX 3060 en avait 12 Go par exemple), différents benchmarks affirment que ses performances sont équivalentes à celles de la RTX 3070 Ti. En clair, vous pourrez lancer les derniers jeux AAA en 1080p ou en 1440p avec plusieurs features activées telles que le ray-tracing et le DLSS. Même avec des paramètres poussés, le nombre de FPS ne devrait pas chuter, autant en profiter sur cette dalle capable d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Un écran pour les gamers

Cette configuration du MSI Katana 15 est dotée d’une dalle IPS LCD de 15,6 pouces en résolution Full HD (1920 x 1080 pixels) et avec une fréquence d’images ultra-fluide comme indiqué plus haut. Cet écran est donc adapté à tous les types de jeux vidéo, de l’épopée en solo avec des graphismes resplendissants aux multijoueurs compétitifs bien nerveux. La résolution aurait mérité d’être un poil plus élevée, surtout pour les personnes faisant du montage photo ou vidéo et pour qui la finesse des détails sur l’écran est importante.

En ce qui concerne le processeur, nous avons un Intel Core i5-12450H doté de 8 cœurs et de 12 threads et pouvant être cadencé de 2 GHz à 4,4 GHz. Il est assisté par 16 Go de RAM DDR5 cadencée à 4800 MHz rendant le multitâche fluide. Pour le stockage, nous avons un SSD NVMe de 512 Go. La connectique est complète et permet un usage polyvalent avec un port USB-A Gen 2.0, deux ports USB-A Gen 3.2, un ports USB-C, un port RJ45 et un port HDMI.

Enfin, précisons que ce laptop est fourni sans OS, il faudra donc compter un investissement supplémentaire dans une licence.

Afin de comparer le MSI Katana 15 B12VFK-241XFR avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs PC portables gamer du moment.

