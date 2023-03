Xiaomi Redmi 10C : un smartphone complet en promotion pour à peine 100 €

Avec ses smartphones Redmi, Xiaomi s'impose comme une référence incontournable dans les modèles d'entrée de gamme, et ce n'est pas parce qu'ils sont vendus à prix cassé qu'ils sont mauvais pour autant. Le Xiaomi Redmi 10C en est une preuve parmi d'autres et il est en ce moment encore plus attractif avec cette promotion faisant passer son prix de 169,90 euros à seulement 103 euros sur Cdiscount.

Le Xiaomi Redmi 10C est présenté comme étant une version lite du Xiaomi Redmi 10, mais qui se montre tout de même meilleur que le modèle original sur certains points. Les performances et l’autonomie sont notamment à l’honneur sur ce modèle d’entrée de gamme qui profite en ce moment d’une réduction de quasiment 40 % sur son prix de départ.

Le Xiaomi Redmi 10C en bref

Un écran qui tient la route

Une grosse autonomie

Un rapport performances/prix plutôt étonnant

Au lieu de 169,90 euros habituellement, le Xiaomi Redmi 10C (avec 64 Go de stockage) est maintenant disponible en promotion à seulement 103 euros chez Cdiscount.

Un smartphone conçu pour faire le minimum syndical

Pour ce prix, n’attendez pas un design séduisant ni des finitions de qualité. Le look est similaire à celui du Xiaomi Redmi 10 hormis pour le module photo à l’arrière qui adopte une forme plus carrée et l’encoche en forme de goutte d’eau sur le front. L’écran de 6,71 pouces est une dalle IPS LCD en résolution HD+ (720 x 1 650 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. La définition et la luminosité sont limitées, mais on ne va pas trop chipoter à ce prix-là.

L’appareil photo est constitué de deux capteurs arrière : un capteur principal grand-angle de 50 Mpx (f/1,8) et un capteur de profondeur de 2 Mpx (f/2,4). Vous avez également un capteur frontal de 5 Mpx (f/2,2) et l’ensemble est capable de filmer jusqu’en 1080p 30 FPS. Si le capteur principal offre des clichés plutôt bons, les deux autres sont plutôt anecdotiques. Au niveau du stockage, vous disposez d’un espace de 64 Go à l’achat, mais vous pouvez l’étendre jusqu’à 1 To grâce à une carte microSD.

Des performances et une autonomie étonnantes

Le Xiaomi Redmi 10C coûte seulement 103 euros en ce moment, mais son rapport performances/prix est des plus surprenants. On retrouve à l’intérieur une puce Snapdragon 680 à huit cœurs avec un GPU Adreno 610 et assistée par seulement 3 Go de RAM LPDDR4X. C’est pourtant suffisant pour exécuter tâches et logiciel rapidement et le gaming est même possible. Vous subirez invariablement des ralentissements sur les jeux gourmands en ressources tels que Fortnite et Genshin Impact.

L’autonomie est, elle aussi, un point fort chez ce Redmi 10C, d’une part grâce à sa batterie de 5 000 mAh et l’efficience énergétique du Snapdragon 680 de l’autre. Sans forcer, vous pouvez compter entre une et deux journées d’autonomie, ce qui est tout à fait honorable, surtout à ce tarif. La recharge est cependant limitée à 18 W et il vous faudra donc un peu plus de deux heures pour refaire le plein. Mais, une fois de plus, pour 103 euros, vous avez là une bonne référence pour un modèle d’entrée de gamme.

Afin de comparer le Xiaomi Redmi 10C avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 100 euros du moment.

