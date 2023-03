Ce dimanche, les AirPods Pro 2 bénéficient enfin d’une grosse baisse de prix

Apple a lancé l'année dernière les AirPods Pro 2. Ces derniers font partie sans aucun doute des meilleurs écouteurs sans fil à réduction de bruit du marché, mais leur récente sortie ne permettait pas de les avoir à bon prix. Enfin, jusqu'aujourd'hui, puisqu'on les trouve ce dimanche uniquement à 234,99 euros au lieu de 299,99 euros.

Si vous êtes un aficionado des produits Apple, vous avez peut-être d’ores et déjà la panoplie complète. Si ce n’est pas le cas et que vous attendiez une baisse importante de prix sur les AirPods Pro 2 pour la compléter, vous serez aujourd’hui ravis d’apprendre que les AirPods Pro 2 sont actuellement 65 euros moins chers que d’habitude.

Ce qu’on aime avec les AirPods Pro 2

L’emplacement pour l’encoche

Le nouveau mode Transparence adaptatif

Une réduction de bruit deux fois plus performante

Au lieu de 299 euros habituellement, les Apple AirPods Pro 2 sont aujourd’hui, et seulement aujourd’hui, disponibles en promotion à 249,99 euros sur Rakuten, mais en utilisant le code promo RAKUTEN15, vous pouvez obtenir ces excellents écouteurs sans fil à seulement 234,99 euros.

Si vous avez un budget moindre pour terminer votre panoplie Apple, notez que les AirPods 3 sont, eux aussi, en promotion ce dimanche sur Rakuten : 164,99 euros au lieu de 199,99 euros avec le code promo RAKUTEN15.

« Same same, but different »

En jetant un simple coup d’œil aux AirPods Pro 2, il est pratiquement impossible de trouver des différences avec le premier modèle des écouteurs sans fil à réduction de bruit d’Apple. En même temps, le design était déjà excellent et confortable, notamment grâce à ses embouts en silicone semi intra-auriculaire, dorénavant au nombre de 4, puisque la marque californienne a ajouté la taille XS en plus des habituels S, M et L.

Le seul détail qui permet de reconnaitre cette nouvelle version avec l’autre, c’est l’emplacement de l’encoche sur le côté droit du boîtier, permettant d’accrocher une dragonne (malheureusement vendue séparément). Les oreillettes ont d’ailleurs droit maintenant au touch control, pour augmenter ou réduire le volume en glissant son doigt sur la tige en plus d’appuyer une fois pour mettre lecture/pause. Il faut aussi préciser que les nouveaux écouteurs sans fil de la Pomme sont certifiés IPX4 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Meilleure réduction de bruit, de même pour l’autonomie

La grande nouveauté se passe au niveau sonore, puisqu’Apple promet que la réduction de bruit active est deux fois plus performante que sur les AirPods Pro premiers du nom. Mais la plus importante, c’est aucun doute le mode transparence qui devient maintenant adaptatif, ce qui veut dire qu’il laisse passer les voix tout en filtrant les bruits assourdissants tels que les voitures qui passent dans la rue, par exemple. C’est une fonctionnalité inédite que l’on ne retrouve nulle part ailleurs pour le moment et on a hâte de tester cela pour vous en dire plus. L’audio spatialisé est toujours de la partie, mais cette fois-ci de façon personnalisée en utilisant la caméra de votre iPhone pour filmer vos oreilles avec les écouteurs, et, ainsi, améliorer la spatialisation.

Pour finir avec la qualité sonore améliorée, on note également la présence de la nouvelle puce H2 avec un haut-parleur tout neuf, tout comme l’amplificateur intégré, afin de permettre d’utiliser la fréquence 48 kHz ainsi que le Bluetooth 5.3. Le rendu devrait alors être bien supérieur aux AirPods Pro classiques, sans oublier la promesse d’une connexion sans fil plus stable qu’auparavant. Côté autonomie, Apple fait encore mieux qu’il y a trois ans en annonçant 6 heures d’autonomie avec une seule charge pour les oreillettes, et jusqu’à 30 heures avec le boîtier équipé d’un port Lightning et compatible MagSafe.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur les Apple AirPods Pro 2.

Afin de comparer les AirPods Pro 2 avec d’autres modèles tous aussi performannts que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écouteurs sans fil en 2023.

