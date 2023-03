Huawei Watch GT 3 Pro : cette smartwatch vraiment classe coûte 120 € de moins aujourd’hui

Performante, endurante et belle, la Huawei Watch GT 3 Pro a tout pour plaire et vous accompagnera aussi bien en soirée que dans vos séances de sport. Ce modèle est un compromis idéal entre la montre connectée et la montre de sport, et il est en ce moment en promotion sur le site de Huawei, qui fait descendre son prix de 369,99 euros à 249,99 euros.

Malgré des smartphones de plus en plus performants, Huawei affiche des résultats moins convaincants qu’auparavant sur ce marché, pour ne pas dire catastrophiques… Le constructeur chinois préfère alors se concentrer un peu plus sur le segment des wearables et talonne même les géants du marché que sont Samsung et Apple. Faut dire que l’un de ses derniers modèles, la Huawei Watch GT 3 Pro a de beaux arguments à vendre, dont le fait qu’elle profite en ce moment d’une réduction de 120 euros en boutique officielle.

La Huawei Watch GT 3 Pro en bref

Un design de montre haut de gamme

Une bonne autonomie

Des fonctionnalités et un suivi de données prometteurs

Un bel écran AMOLED

Au lieu de 369,99 euros habituellement, la Huawei Watch GT 3 Pro est maintenant disponible en promotion à 249,99 euros en boutique officielle.

La smartwatch qui veut se faire passer pour une montre de luxe

Pour sa GT 3 Pro, Huawei a misé sur un design luxueux et des matériaux nobles. Son verre saphir et son boîtier de 46 mm en titane qui lui donne un look plus masculin en imposent et feront sûrement forte impression. Le modèle en promotion est accompagné d’un bracelet en fluoroélastomère noir, les autres modèles proposent un bracelet en cuir ou en titane à maillons. À part pour ce dernier, les bracelets sont aisément ajustables pour que la montre ne soit pas secouée dans tous les sens durant votre jogging. Elle pourra même vous suivre dans la piscine avec ses certificats IP68 et 5 ATM.

L’écran AMOLED de 1,43 pouce est lui aussi de belle facture, en fait, c’est tout simplement l’un des meilleurs écrans du marché avec un haut niveau de contraste et une bonne luminosité. La résolution est en 466 x 466 pixels et l’écran est tactile pour faciliter la navigation, celle-ci pouvant aussi être effectuée grâce à la couronne de la montre. Avec le mode always on et les cadres travaillés proposés par Huawei, vous aurez l’impression de porter une vraie montre de luxe au poignet, mais attention tout de même à l’autonomie !

Un accessoire idéal pour vos séances de sport

L’interface et la navigation convainquent mais l’absence d’un véritable catalogue d’applications tierces déçoit. En revanche, c’est au niveau des fonctionnalités sportives et GPS que la Huawei Watch GT 3 Pro surprend, car celles-ci sont plus poussées que ce à quoi on aurait pu s’attendre. Cette smartwatch est tout d’abord bardée de capteurs, à savoir un accéléromètre, un thermomètre, un baromètre, un cardiofréquencemètre, un gyroscope et une boussole. Elle suit ainsi plusieurs données de santé comme votre température, votre saturation en oxygène, votre fréquence cardiaque et est même capable d’assurer un suivi de votre sommeil et de mesurer votre niveau de stress.

Autant dire que les personnes attentives à leur santé tout comme les sportifs y trouveront leur compte. La Huawei Watch GT 3 Pro propose notamment une centaine de modes sport avec quelques disciplines atypiques comme le golf et la plongée. C’est notamment au niveau de la course à pied que cette montre nous étonne, grâce à un cardiofréquencemètre et un GPS très précis qui font inévitablement penser à une montre Garmin. Malheureusement, toutes les données récoltées sont exploitables seulement via l’application Huawei Health. On a donc une montre par Huawei pour Huawei.

Dernier point fort de cette montre : son endurance. L’autonomie annoncée est de 14 jours en utilisation normale et de 8 jours en utilisation intensive. Ce qui est très bien comparé aux autres concurrents.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Huawei Watch GT 3 Pro.

Afin de comparer la Huawei Watch GT 3 Pro avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures montres connectées du moment.

