Cette caméra extérieure qui filme en 2K perd un tiers de son prix pour les ventes flash d’Amazon

Si vous souhaitez investir dans une solution connectée pour surveiller votre domicile en votre absence, cette référence pourrait bien vous plaire. La EufyCam 2C Pro offre une belle qualité d’image, et revient à 99 euros contre 149 euros de base.

Une caméra de surveillance connectée est un bon atout pour savoir ce qu’il se passe chez soi en son absence. Elles sont aptes à détecter les mouvements, et ainsi vous prévenir en cas d’intrusion en envoyant simplement une alerte sur votre smartphone. La EufyCam 2C Pro répond à ses critères et à l’avantage de proposer un excellent rendu d’image, et de coûter moins cher : 50 euros de remise grâce à la vente flash d’Amazon.

Les points clés de la caméra Eufy

Une caméra sans fil extérieur qui filme en 2K

Alerte en temps réel et détecte les mouvements

Une bonne autonomie

De base à 149 euros, ensuite proposé à 119,99 euros, la caméra de surveillance eufyCam 2C Pro est remisée à 99,99 euros sur Amazon.

Une caméra résistante, facile à installer

La référence 2C Pro de Eufy est une caméra de surveillance sans fil conçu pour l’extérieur. Elle arrive ainsi à faire face aux intempéries, notamment grâce à la certification IP67. Comme évoqué plus haut, la caméra de chez Eufy fonctionne sans fil avec son HomeBase (non inclus) et s’installe en quelques minutes.

Pour pouvoir garder l’esprit tranquille, Eufy promet une bonne autonomie en intégrant une batterie de 6 700 mAh sur sa caméra. D’après la firme, cela vous assure une endurance de 6 mois — une autonomie qui peut varier selon la durée enregistrée de la caméra.

Un bon rendu pour voir clairement ce qui passe autour

Avec cette caméra, la qualité des images est impeccable grâce à sa définition en 2K. Les vidéos offriront un beau niveau de détails et un bon rendu des couleurs. Elle profite d’un angle de vision de 140° afin de surveiller une zone plus large. Même la nuit tombée, la qualité est au rendez-vous et les images sont en couleurs grâce au projecteur intégré. Et si un mouvement suspect est détecté, le projecteur s’enclenchera pour dissuader les intrus d’entrer

Grâce à l’intégration de l’IA, la caméra est facilement capable de détecter les mouvements, et de distinguer les humains des animaux pour limiter au mieux les fausses alertes. Il est également possible de définir vos propres zones de détection, celles qui vous semblent les plus sensibles. Autrement, il est possible de voir en direct le flux vidéo via l’application dédiée. Vous pouvez également entendre et parler grâce aux haut-parleurs et microphones embarqués. Alexa et Google Assistant sont aussi de la partie. Et pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de votre caméra, il n’y pas d’abonnement ou de frais mensuels ni de coûts cachés.

C’est quoi les ventes flash du printemps sur Amazon ?

Contrairement au Prime Day, un événement organisé exclusivement pour celles et ceux qui sont abonnés au service Amazon Prime, les ventes flash du printemps sont destinées à tout le monde, hormis quelques exceptions. Vous n’aurez juste pas droit à la livraison rapide si vous n’avez pas d’abonnement en cours.

Les ventes flash du printemps sur Amazon se déroulent du lundi 27 mars 2023 à partir de 18h, jusqu’au mercredi 29 mars 2023 à 23h59.

