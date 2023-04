LG OLED C3 : les nouveaux TV 4K de 2023 sont déjà jusqu’à 500 € moins chers

Après une présentation au CES 2023, les nouveaux téléviseurs OLED signé LG dont la série C3, sont disponibles en précommande. Et, pour l’occasion, la marque propose une ODR allant jusqu’à 500 euros de remise selon le modèle choisi.

Comme chaque année, le constructeur sud-coréen LG a présenté ses nouveaux téléviseurs OLED 2023 à l’occasion du CES — Consumer Electronics Show. Une nouvelle génération comptant pas moins de cinq modèles, dont bien évidemment la très appréciée série C3. Cette nouvelle gamme apporte quelques nouveautés intéressantes, dont une meilleure luminosité, un traitement d’image amélioré et une nouvelle interface ou encore une compatibilité avec la connectique HDMI 2.1 QMS. Ces téléviseurs allant de 42 à 83 pouces sont bientôt disponibles en vente, mais LG décide de lancer une offre de précommande avec des réductions allant jusqu’à 500 euros, en fonction de la taille que vous choisirez.

Que propose la gamme LG OLED C3 ?

Une dalle OLED EX plus lumineuse, à partir du modèle 55 pouces

Le processeur Alpha 9 Gen 6 plus performant qu’auparavant

La présence de 4 entrées HDMI 2.1 QMS

L’interface webOS 23 plus rapide

Disponible en précommande, l’ensemble de la gamme C3 profite d’une ODR (valable jusqu’au 30/04) allant jusqu’à 500 euros. Le montant varie en fonction de la diagonale du téléviseur : pour les modèles 42C3, 48C3 et 55C3 ils profitent de 200 euros de réduction, et passe respectivement de 1 599 euros à 1 399 euros, de 1 699 euros à 1 499 euros et de 2 099 euros à 1 899 euros.

Concernant les modèles de grandes tailles, le modèle de LG OLED65C3 passe à 2 599 euros au lieu de 2 899 euros, le modèle LG OLED77C3 lui est à 3 799 euros au lieu de 4 199 euros et enfin le modèle LG OLED83C3 revient à 5 999 euros au lieu de 6 499 euros.

Il est même possible de doubler le montant de l’ODR avec l’achat simultané d’une barre de son.

Encore et toujours plus de luminosité

Dans le catalogue LG, le téléviseur OLED série C représente souvent la référence coup de cœur de l’année. La génération 2023 devrait suivre le pas des modèles précédents, et pour s’en assurer, la marque améliore certains points de sa gamme phare. La firme sud-coréenne met une nouvelle fois un point d’honneur à proposer une dalle OLED lumineuse. Pour les modèles 55 pouces et supérieurs, elle intègre d’ailleurs une dalle OLED EX plus lumineuse que celle intégrée sur les modèles 42 et 48 pouces à cause de problèmes de surchauffe.

Cette augmentation de luminosité est permise grâce à la technologie Brightness Booster, ici sans dissipateur thermique. Ce n’est pas la même utilisée que sur les téléviseurs G3 qui proposent la technologie Brightness Booster Max qui permet d’augmenter la luminosité jusqu’à 70 %. Autrement, le design fait toujours forte impression avec ses lignes épurées, ses fines bordures ainsi que son pied métallique solide sur toute la longueur du téléviseur sauf pour les modèles 42 et 48 pouces qui se composent de deux pieds pour être posé plus facilement sur un meuble TV. Peu importe la diagonale, tous sont animés par la nouvelle génération de processeur Alpha 9 Gen 6. Il ajoute une nouvelle fonction qui fournit une mise à l’échelle plus performante des contenus.

Avec des nouveautés notables

Pour assurer une excellente qualité d’image, le TV LG C3 est compatible HDR, HDR10, Dolby Vision IQ. Pour la partie audio, elle a été améliorée où l’on passe d’un mix virtuel en 7.1.2 sur la gamme C2 à du 9.1.2 surround sur la gamme C3, et elles supportent les formats Dolby Atmos et DTS:X. Cette nouvelle référence profite aussi de la technologie WOW Orchestra développée par LG, qui une fois associé avec une barre de son de la marque, permet d’obtenir un effet plus immersif.

Évidemment, toutes les dimensions de la C3 proposent la technologie HDMI 2.1 permettant l’affichage en 4K@120fps pour les consoles next-gen (PlayStation 5 et Xbox Series X), mais avec une subtilité : le HDMI 2.1 QMS. Pour résumer, le QMS VRR empêche les écrans noirs qui se produisent lors du basculement entre le contenu lu à différentes fréquences d’images. Enfin, les TV LG C3 les TV LG C3 embarquent la nouvelle version de WebOS 23 réservés à la génération 2023. Elle change d’apparence et intègre des Quick Card, de nouvelles notifications, un mode d’image personnalisé et de nouveaux menus de fonctions raccourcis. Cet OS devient plus simple et bien plus rapide.

Si vous n’êtes pas convaincu par les nouveautés de la gamme C3 de LG, vous pouvez toujours vous diriger vers l’ancienne génération aujourd’hui plus abordable, ou vers d’autres marques. Vous pouvez d’ailleurs retrouvez les téléviseurs OLED qui valent vraiment le coup en 2023 dans notre guide d’achat dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.