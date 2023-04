Oppo Find X5 Pro : ce smartphone ultra premium est quasi à moitié prix aujourd’hui

Lancé en 2022, l'Oppo Find X5 Pro est un smartphone premium qui concurrence efficacement les Galaxy S de Samsung, tant sa fiche technique comporte des caractéristiques pointues. Et, si au lancement, ce modèle était proposé à 1 299 euros, il est désormais affiché au prix inédit de 699 euros chez RED.

Première place de notre top 3 des meilleurs smartphones de la marque, titre de meilleur smartphone de 2022… Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Oppo Find X5 Pro a remporté tous les suffrages chez nous, tant ce modèle haut de gamme cumule les qualités. Entre son grand écran AMOLED, sa puce puissante et son triple capteur photo très réussi, l’Oppo Find X5 Pro est capable de concurrencer les mastodontes du marché. Mais, ces atouts ont forcément un coût. Heureusement, une énorme promotion vient baisser son prix de presque moitié en ce moment.

Les points forts de l’Oppo Find X5 Pro

Un bel écran AMOLED de 6,7 pouces

Une puissante puce Snapdragon 8 Gen 1

Un triple capteur photo Hasselblad

Une charge très rapide 80 W

Initialement proposé à 1 299 euros, comme à son lancement, l’Oppo Find X5 Pro est maintenant affiché à 699 euros chez RED by SFR.

Des finitions soignées et un design ultra premium

Pour son Find X5 Pro, Oppo a misé sur un design plutôt futuriste, avec son bloc photo original et un peu protubérant (ce qui rendra le téléphone instable lors qu’il est posé à plat, attention) et son dos en céramique, un matériau premium plus résistant que le verre, et donc plus lourd. On a tout de même là un bel objet aux finitions soignées.

L’écran de ce smartphone ne démérite pas non plus : on a ici droit à une dalle AMOLED de 6,7 pouces, protégée des rayures et des chocs par du Gorilla Glass Victus. Elle bénéficie aussi d’une définition WQHD+ (3 216 x 1 440 pixels), d’une excellente luminosité et d’un très bon rendu des couleurs. Ajoutons à cela un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une navigation d’une fluidité exemplaire.

Un smartphone puissant qui met le paquet sur la photo

Côté performances, l’Oppo Find X5 Pro est propulsé par un SoC Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, couplé à 12 Go de RAM. Il s’agit là de l’une des puces les plus puissantes du moment pour Android. Elle promet même jusqu’à 30 % de performances graphiques en plus par rapport à la génération précédente. Au quotidien, les tâches se lanceront sans aucun accroc, y compris les plus poussées comme la retouche photo. Et, les jeux les plus gourmands n’auront aucun mal à tourner, y compris en poussant les graphismes à leur maximum. Par ailleurs, si l’autonomie du smartphone est un peu décevante, ce dernier se rattrapera grandement grâce à sa charge rapide 80 W : le SUPERVOOC lui permettra d’effectuer une recharge complète en à peine 40 minutes.

Enfin, la partie photo n’est pas en reste avec un grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 13 mégapixels avec un zoom optique x2 et hybride x5. Ce bloc photo, signé Hasselblad, offre des clichés d’excellente qualité et aux couleurs naturelles, y compris sous une faible luminosité. L’intelligence artificielle de la puce permet d’ailleurs d’opérer une retouche efficace des clichés. Mention spéciale aussi pour la vidéo stabilisée en 4K à 60 FPS.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Oppo Find X5 Pro.

